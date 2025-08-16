79th Independence Day : आज देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे पंजाब में देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री सहित विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों द्वारा शहीदों के परिवारों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और विशिष्ट पूर्व सैनिकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया.

होशियारपुर में शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों का सम्मान

रक्षा सेवाएं कल्याण, बागवानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विभागों के मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने आज होशियारपुर में तिरंगा फहराया. श्री भगत ने पहले ही विभिन्न जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि इस महत्वपूर्ण दिन पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के परिवारों और वीरता के प्रतीक पूर्व सैनिकों को सरकार की ओर से विशेष सम्मान प्रदान किया जाए. इस अवसर पर शहीदों के परिवारों और बहादुर पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के लिए रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग द्वारा विशेष स्मृति चिन्ह तैयार किए गए थे. स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोहों में इन विशेष स्मृति चिन्हों को मुख्य अतिथियों द्वारा समारोह के दौरान उन्हें भेंट किया गया.

पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण में पंजाब सरकार

पंजाब के सभी जिलों में आयोजित इन कार्यक्रमों में शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाया. इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब सरकार हमेशा पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों और उनके आश्रितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

यह भी पढ़ें : कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने शहीद परिवारों को किया सम्मानित, नारली को 25 लाख के ग्रांट का तोहफा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप