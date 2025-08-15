Punjabराज्य

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने शहीद परिवारों को किया सम्मानित, नारली को 25 लाख के ग्रांट का तोहफा

Punjab Independance Day
शहीद परिवारों को किया सम्मानित

Punjab : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज़ादी के योद्धाओं और शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया. इसके साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को भी विशेष सम्मान से नवाज़ा गया. समारोह के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को सिलाई मशीनें और ट्राई साइकिलें भेंट की गईं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी.

नारली गांव को मिलेगा नेचर पार्क

कार्यक्रम के दौरान कटारूचक्क ने जिला तरनतारन के हलका खेमकरन में स्थित गांव नारली, जो शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के पूर्वजों का गांव है, वहां नेचर पार्क के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की ग्रांट देने का ऐलान किया. यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ युवाओं को देशभक्ति और प्रकृति से जोड़ने का एक प्रयास है.

गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में हुआ आयोजन

इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) राजदीप सिंह बराड़, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) संजीव शर्मा, पीएसपीसीएल के डायरेक्टर प्रशासनिक जसबीर सिंह सुरसिंह, ज़िला योजना कमेटी के चेयरमैन गुरविंदर सिंह बहिड़वाल, वेयर हाउस कारपोरेशन के चेयरमैन गुरदेव सिंह लाखणा, वन विभाग के वाइस चेयरमैन गुरदेव सिंह संधू, पंजाब यूथ डिवैलपमेंट के डायरेक्टर अंगददीप सिंह सोहल, नगर सुधार ट्रस्ट तरनतारन के चेयरमैन रजिंदर सिंह उसमां, चेयरमैन बलजीत सिंह खैहरा, चेयरमैन हरजीत सिंह संधू और वाइस चेयरपर्सन रुपिंदर कौर संधू सहित सिविल और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

समाजसेवा और देशभक्ति को मिला प्रोत्साहन

यह आयोजन केवल स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें समाज के ज़रूरतमंदों को सहायता देने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी और देशभक्ति के मूल्यों को भी आगे बढ़ाया गया.

