किश्तवाड़ त्रासदी के साए में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द

Anup Tiwari15 August 2025 - 7:57 PM
2 minutes read
J&K Independence Day
सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया रद्द

J&K Independence Day : इस वर्ष जम्मू के एमए स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का समारोह थोड़ा फीका रहा. जहां एक तरफ स्कूली बच्चों और सुरक्षाबलों में देशभक्ति का जोश बरकरार रहा तो वहीं किश्तवाड़ में आई बादल फटने की त्रासदी ने उत्सव को गमगीन बना दिया. इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सभी सांस्कृतिक गतिविधियां और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रद्द कर दिए.

डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित नहीं किया, बल्कि श्रद्धांजलि और शोक व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को संक्षिप्त रखा.

मेडिकल कॉलेज पहुंचे डिप्टी सीएम ,घायलों का जाना हालचाल

जैसे ही किश्तवाड़ आपदा में घायलों और मृतकों की जानकारी मिली, सुरेंद्र चौधरी सीधे मेडिकल कॉलेज, जम्मू पहुंचे. वहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से हर घायल की स्थिति की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए और हर मरीज को बेहतर उपचार दिया जाए.

मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 4 और 7 में कुल 25 से अधिक घायलों का इलाज जारी है. इनमें से कुछ की हालत गंभीर है और उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है. मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने भी घायलों की देखभाल में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए.

त्रासदी के शिकार कई परिवार, शवों की हो रही शिनाख्त

इस प्राकृतिक आपदा में जम्मू के बख्शी नगर की एक बेटी की मौत हो गई है, जिनका शव मेडिकल कॉलेज लाया गया है. उनके पिता भरत भूषण गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद अस्पताल के बाहर अपनों की तलाश में परिजन लगातार पहुंच रहे हैं.

फलौरा, दोमाना से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य अब भी लापता बताए जा रहे हैं. वहीं, बदरोड़ और देई चक गांवों से भी एक-एक शव मिला है, जबकि राहत व बचाव कार्य जारी है.

मौसम विभाग, श्रीनगर की ओर से आगामी 24 घंटे के लिए भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. चारों ओर बादलों का घना डेरा है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

