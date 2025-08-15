Punjab War On Drugs : पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) पंजाब और कपूरथला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुख्यात नशा तस्कर गुरनाम सिंह को निवारक हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज़ (पीआईटी-एनडीपीएस) एक्ट की धारा 3 के तहत की गई है.

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने जानकारी दी कि गुरनाम सिंह, जो सुल्तानपुर लोधी के गांव सैंचा का रहने वाला है, नशीली दवाओं की अवैध तस्करी में लंबे समय से सक्रिय था. निवारक हिरासत का यह आदेश सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया, ताकि उसे दोबारा इस आपराधिक गतिविधि में शामिल होने से रोका जा सके.

तस्करी के तीन मामले दर्ज, एक में हो चुकी है सजा

कपूरथला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव तूरा ने बताया कि आरोपी गुरनाम सिंह के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़ एक्ट (NDPS) के तहत तीन गंभीर मामले दर्ज हैं. इनमें से एक मामले में जून 2016 में उसे 250 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था और दोषी ठहराया गया था. इसके बाद मार्च 2017 में 2 किलो हेरोइन और सितंबर 2021 में 400 ग्राम हेरोइन के साथ भी उसे गिरफ्तार किया गया था.

एसएसपी ने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निवारक हिरासत जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. गुरनाम सिंह को अब एक वर्ष के लिए हिरासत में रखते हुए केंद्रीय जेल बठिंडा भेजा गया है, जहां उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

नशा तस्करों पर लगातार कसा जा रहा शिकंजा

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ केवल एक अभियान नहीं, बल्कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने का संकल्प है. इसी क्रम में राज्य पुलिस पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट जैसे सख्त प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू कर रही है, ताकि नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके.

उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयों से राज्य में नशे के अवैध कारोबार की कमर टूटेगी और युवाओं को सुरक्षित भविष्य मिलेगा.

यह भी पढ़ें : जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बढ़ी मुश्किलें, SIT ने कोर्ट में दाखिल की याचिका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप