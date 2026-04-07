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गोवा में सड़क हादसा: तेज कार ने बाइक को मारी टक्कर, 23 साल की महिला की मौत

Ajay Yadav7 April 2026 - 2:52 PM
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Goa Shocking Incident :
गोवा में सड़क हादसा: तेज कार ने बाइक को मारी टक्कर, 23 साल की महिला की मौत

Goa Shocking Incident : नॉर्थ गोवा के डोना पाउला इलाके में रविवार रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार लग्जरी कार (मिनी कूपर) ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर सवार 23 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका सहकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के समय दोनों बाइक सवार नाइट शिफ्ट खत्म कर अपने घर लौट रहे थे. महिला, दीक्षा परवडकर, एक पांच सितारा होटल में फ्रंट डेस्क कार्यकारी के रूप में काम करती थीं. उनके साथ 26 वर्षीय डी. अरुण कुमार भी थे, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं.

अस्थायी नंबर प्लेट भी हादसे की वजह

पुलिस के अनुसार, कार एक स्थानीय व्यवसायी के बेटे 22 वर्षीय डेरियस डायस द्वारा चलाई जा रही थी. कार पर अस्थायी नंबर प्लेट लगी हुई थी, जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से पहले ही वाहन पर रखी जाती है. पुलिस ने डायस को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया. अधिकारियों ने तेज गति और वाहन के अस्थायी नंबर प्लेट होने को हादसे की प्रमुख वजह माना है.

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री सेहत योजना, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर, आपातकालीन इलाज अब आसान

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Ajay Yadav7 April 2026 - 2:52 PM
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