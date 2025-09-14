Punjab

PSPCL पूरे पंजाब में पावर लाइनों का मेकओवर करेगा शुरू, केबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने की घोषणा

Punjab News : केबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज पंजाब भर में पावर लाइनों के समग्र “मेकओवर” की घोषणा की. अरोड़ा ने कहा कि विभिन्न चुनावी बैठकों के दौरान यह जनता की मुख्य माँग रही है.

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने 13 प्रमुख नगर निगमों के 87 उपविभागों में बिजली लाइनों को उन्नत करने के लिए विशेष परियोजना आरंभ की है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना, बिजली कटौती कम करना और शहरी सौंदर्य में सुधार करना है.

  • PSPCL पोलों से गैर-विद्युत तारों का हटाना : डिश केबल, इंटरनेट फाइबर और अन्य गैर-PSPCL वायरिंग को पोलों से हटाया जाएगा ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो और लाइन निरीक्षण व दोष पता लगाने में आसानी हो.
  • नीचे लटकी विद्युत लाइनों को ऊंचा करना : विशेषकर भारी वाहनों से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तारों को सुरक्षित ऊँचाई पर लाया जाएगा.
  • कई केबल जॉइंट्स का प्रतिस्थापन : कई जोड़ हटाकर नई सतत केबल लगाई जाएगी, जिससे ट्रिपिंग, वोल्टेज उतार-चढ़ाव और आग का जोखिम कम होगा.
  • खुले मीटर बॉक्सों का सील करना : मीटर बॉक्सों को सुरक्षित रूप से बंद व सील कर मौसम, छेड़छाड़ और अन्य जोखिमों से बचाया जाएगा.
  • शामिल नगर निगम: अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, फगवाड़ा, मोहाली, मोगा, होशियारपुर, पठानकोट, अबोहर, बटाला और कपूरथला.
  • कुल कवरेज: उपरोक्त 13 नगर निगमों के 87 PSPCL उपविभाग.
  • पायलट परियोजना: सिटी वेस्ट लुधियाना सबडिवीजन में 25 फीडरों पर पायलट शुरू होगा। PSPCL सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगा; पायलट के श्रम कार्य (लगभग ₹1.2 करोड़) बाहरी ठेके पर दिए जाएंगे ताकि कार्य तीव्रता से और कुशलता से किया जा सके। पायलट दो माह के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है। पायलट में लुधियाना वेस्ट और नॉर्थ के चयनित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा.
  • MLA वेस्ट क्षेत्र में शामिल प्रमुख स्थान: आरती चौक, बाबा बालक नाथ रोड, बसन्त रोड, सर्किट हाउस, कॉलेज रोड, सीपी ऑफिस, डंडी स्वामी रोड, डीसी ऑफिस, दीवान हॉस्पिटल रोड, डॉ. हिरा सिंह रोड, दुर्गा माता मंदिर, दयाल नगर, फैरोज़ गांधी मार्केट, फिरोज़पुर रोड, फ्रेंड्स कॉलोनी, घुमार मंडी, गोबिंद नगर, ग्रीन फील्ड, ग्रीन पार्क, गुरु नानक भवन, गुरु नानक स्टेडियम, हैबोवाल चौक, हीरो बेकरी चौक, जगजीत नगर, जसवंत नगर, कितलू नगर, कोचर मार्केट, कृष्णा नगर, लेखी रोड, लूम्बा स्ट्रीट, मॉल एन्क्लेव, मॉल रोड, मलेरकोटला हाउस, मलवा स्कूल रोड, माया नगर, मेयर हाउस, महाराज नगर, मॉडल ग्राम, नैशनल रोड, न्यू कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, न्यू लाजपत नगर, न्यू प्रेम नगर, निहाल चंद रोड, ऑफिसर कॉलोनी, PAU रोड, पाक्हावल रोड, पार्क स्ट्रीट, प्रताप कॉलोनी, पटेल नगर, पुलिस लाइन, प्रिंस हॉस्टल, रानी झांसी रोड, राजपुरा पिंड, राख बाग, रोज़ एन्क्लेव, रोज़ गार्डन, सग्गू चौक, संगत रोड, संत ईशर नगर, संत नगर, सरगोढ़ा कॉलोनी, शाम सिंह रोड, शक्ति नगर, शिवदेव मारग, टैगोर नगर, ਉਦਮ सिंह नगर और विश्‍वमित्र स्ट्रीट.
  • MLA नॉर्थ क्षेत्र में शामिल प्रमुख स्थान: डमोरिया ब्रिज, न्यू कुडनपुरी, शाही मोहल्ला, गुरु नानक पूरा, कुडन पुरी, चंदर नगर, दीप नगर, न्यू दीप नगर, विवेक नगर, राम नगर, दशहरा ग्राउंड, उपकार नगर, न्यू उपकार नगर, बिंदरबान रोड, विमेन सेल, सत्संग रोड, चम्पा स्ट्रीट, यूनाइटेड स्ट्रीट, कैलाश चौक, राजिंदर नगर, आकाश पुरी, नीम चौक, जंदू चौक, पार्क लेन रोड, शिव मंदिर चौक और प्रेम नगर.
  • पूर्ण रोलआउट: पायलट के अनुभव और सीख के आधार पर कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से बाकी 87 उपविभागों में लागू किया जाएगा, जिसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है

अपेक्षित लाभ

  • नीचे लटकी लाइनों और अनाधिकृत तारों से होने वाले हादसों में तुरंत कमी
  • दोषों की तेज पहचान और त्वरित सुधार के कारण बिजली कटौती और आउटेज में कमी
  • कई जॉइंट हटाने से वोल्टेज की स्थिरता में सुधार और आग के जोखिम में कमी
  • मीटर उपकरणों की बेहतर सुरक्षा और छेड़छाड़ में कमी, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ेगी
  • सड़कों तथा नगर दृश्यों की सौंदर्य-स्थिति में सुधार

केबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के साथ डीसी हिमांशु जैन, डायरेक्टर (ट्रांसमिशन) इंदरपाल, मुख्य अभियंता PSPCL जगदेव सिंह हांस और अन्य वरिष्ठ PSPCL अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया.

