UP News : उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों और स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) फंड के खर्च को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी वायरल हो रही है. इसमें दावा किया गया कि विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि सही तरीके से खर्च नहीं की गई. इस पर सपा सांसद प्रिया सरोज ने सफाई दी है और बताया कि उन्होंने MPLADS फंड का लगभग 95% हिस्सा विकास कार्यों के लिए खर्च कर दिया है.

सपा सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि खुरपेंच द्वारा साझा की गई गलत तस्वीरों का उन्होंने नोट ले लिया है, उन्होंने बताया कि MPLADS पोर्टल पर तस्वीरें जिला प्राधिकरण द्वारा अपलोड की जाती हैं, लेकिन इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है. सांसद ने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया है और सुधार प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है.

प्रिया सरोज ने MPLADS फंड का उपयोग बताया

सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि दिसंबर 2025 तक आवंटित MPLADS फंड का लगभग 95% हिस्सा विकास कार्यों के लिए उनकी सिफारिश पर जिला प्राधिकरणों को पहले ही जारी किया जा चुका है. इस फंड का इस्तेमाल सड़कों, सड़क लाइटों, खुले मल्टी-इक्विपमेंट जिम, बारिश के पानी के संचयन और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण में किया गया है.

जल्द ही MPLADS पोर्टल पर दिखाई देंगे

सांसद प्रिया सरोज ने बताया कि ये विकास कार्य अलग-अलग चरणों में किए जा रहे हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं. सभी अपडेट जल्द ही MPLADS पोर्टल पर दिखाई देंगे, उन्होंने कहा कि वे पारदर्शिता और जनता की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम करना जारी रखेंगी.

आपको बता दें कि खुरपेंच ने दावा किया था कि सांसद प्रिया सरोज को आवंटित 9.80 करोड़ रुपये में से केवल 3.50 करोड़ ही खर्च किए गए हैं सांसद निधि के तहत 1,355 कार्य प्रस्तावित थे, लेकिन इनमें से केवल 284 ही पूरे हो पाए थे.

