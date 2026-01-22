Uttar Pradesh

प्रिया सरोज ने MPLADS फंड पर सफाई दी, खुरपेंच ने खर्च पर सवाल उठाए

Ajay Yadav22 January 2026 - 3:19 PM
1 minute read
UP News :
प्रिया सरोज ने MPLADS फंड पर सफाई दी, खुरपेंच ने खर्च पर सवाल उठाए

UP News : उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों और स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) फंड के खर्च को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी वायरल हो रही है. इसमें दावा किया गया कि विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि सही तरीके से खर्च नहीं की गई. इस पर सपा सांसद प्रिया सरोज ने सफाई दी है और बताया कि उन्होंने MPLADS फंड का लगभग 95% हिस्सा विकास कार्यों के लिए खर्च कर दिया है.

सपा सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि खुरपेंच द्वारा साझा की गई गलत तस्वीरों का उन्होंने नोट ले लिया है, उन्होंने बताया कि MPLADS पोर्टल पर तस्वीरें जिला प्राधिकरण द्वारा अपलोड की जाती हैं, लेकिन इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है. सांसद ने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया है और सुधार प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है.

प्रिया सरोज ने MPLADS फंड का उपयोग बताया

सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि दिसंबर 2025 तक आवंटित MPLADS फंड का लगभग 95% हिस्सा विकास कार्यों के लिए उनकी सिफारिश पर जिला प्राधिकरणों को पहले ही जारी किया जा चुका है. इस फंड का इस्तेमाल सड़कों, सड़क लाइटों, खुले मल्टी-इक्विपमेंट जिम, बारिश के पानी के संचयन और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण में किया गया है.

जल्द ही MPLADS पोर्टल पर दिखाई देंगे

सांसद प्रिया सरोज ने बताया कि ये विकास कार्य अलग-अलग चरणों में किए जा रहे हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं. सभी अपडेट जल्द ही MPLADS पोर्टल पर दिखाई देंगे, उन्होंने कहा कि वे पारदर्शिता और जनता की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम करना जारी रखेंगी.

आपको बता दें कि खुरपेंच ने दावा किया था कि सांसद प्रिया सरोज को आवंटित 9.80 करोड़ रुपये में से केवल 3.50 करोड़ ही खर्च किए गए हैं सांसद निधि के तहत 1,355 कार्य प्रस्तावित थे, लेकिन इनमें से केवल 284 ही पूरे हो पाए थे.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना में 100 कुत्तों की जहर देकर हत्या, पशु प्रेमियों में आक्रोश, सरपंच समेत तीन गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 January 2026 - 3:19 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते भाइयों ने की सगी बहन की हत्या, प्रेमी को भी उतारा मौत के घाट

मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते भाइयों ने की सगी बहन की हत्या, प्रेमी को भी उतारा मौत के घाट

22 January 2026 - 2:39 PM
Photo of पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

22 January 2026 - 7:55 AM
Photo of युवराज मौत मामला : आरोपी बिल्डर अभय की कोर्ट में पेशी, 27 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

युवराज मौत मामला : आरोपी बिल्डर अभय की कोर्ट में पेशी, 27 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

21 January 2026 - 7:17 PM
Photo of दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज, 6 भवनों को किया गया जमींदोज

दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज, 6 भवनों को किया गया जमींदोज

21 January 2026 - 5:55 PM
Photo of ‘मर्यादा’ लांघकर पत्नी ने भतीजे से किया प्रेम, तो ‘इंसानियत’ भूलाकर पति ने कर दी हत्या

‘मर्यादा’ लांघकर पत्नी ने भतीजे से किया प्रेम, तो ‘इंसानियत’ भूलाकर पति ने कर दी हत्या

21 January 2026 - 4:38 PM
Photo of 13 किन्नरों में से 7 HIV पॉजिटिव, समूह में मिला एक पुरुष, प्रशासन में मचा हड़कंप

13 किन्नरों में से 7 HIV पॉजिटिव, समूह में मिला एक पुरुष, प्रशासन में मचा हड़कंप

21 January 2026 - 1:31 PM
Photo of Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

21 January 2026 - 1:04 PM
Photo of प्रतीक यादव की तलाक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम ने बंद किया सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन

प्रतीक यादव की तलाक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम ने बंद किया सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन

21 January 2026 - 12:12 PM
Photo of एटा में हुई 4 हत्याओं का आरोपी निकला परिवार का ही सदस्य, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

एटा में हुई 4 हत्याओं का आरोपी निकला परिवार का ही सदस्य, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

20 January 2026 - 7:22 PM
Photo of ‘सरकारी मान्यता न होना उसके बंद होने का कारण नहीं’, मदरसा बंद होने को लेकर मायावती का बड़ा बयान

‘सरकारी मान्यता न होना उसके बंद होने का कारण नहीं’, मदरसा बंद होने को लेकर मायावती का बड़ा बयान

20 January 2026 - 4:29 PM
Back to top button