Nandyal Bus Accident : आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में बृहस्पतिवार की तड़के एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टकरा गई और आग लगने से भीषण हादसा हो गया. पुलिस के मुताबिक, इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. यह हादसा करीब 2 बजे शिरिवेल्लामेट्टा गांव (शिरिवेला मंडल) के पास हुआ. नंद्याल जिले की पुलिस ने बताया कि बस और ट्रक दोनों के ड्राइवर के साथ ही ट्रक का क्लीनर भी आग में झुलस कर दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान उनके जलने की वजह से अभी तक संभव नहीं हो पाया है.

पुलिस के मुताबकि, एआरबीसीवीआर प्राइवेट ट्रैवल्स की यह बस नेल्लोर से हैदराबाद जा रही थी, बस में कुल 36 यात्री सवार थे. तभी बस का टायर फटने से ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया. बस रोड डिवाइडर को पार कर सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से आमने-सामने टकरा गई.

दोनों वाहन आग के लपटों में घिर गए

टक्कर के बाद तेज आग लग गई और मिनटों में दोनों वाहन आग के लपटों में घिर गए. आग इतनी तेज थी कि बस के अंदर सवार यात्रिय भी डर गए. पुलिस ने बताया कि बस का मुख्य दरवाजा और इमरजेंसी निकास दोनों ही खुलने में विफल रहे, जिससे कई यात्री पहले भाग नहीं पाए.

पुलिस का कहना है कि एक DCM वाहन का चालक हादसे के समय मौके से गुजर रहा था. उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और बस की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. कई यात्री खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे.

आग में पूरी तरह से झुलस गए

बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और ट्रक क्लीनर बस के अंदर फंस गए और आग में पूरी तरह से झुलस गए और उनकी मौत हो गई. वही, दस से अधिक यात्रियों के जलने की वजह से गंभीर जख्म आए, जबकि कुछ यात्री बस से कूदने और भगदड़ की वजह से घायल हुए. सभी घायलों को इलाज के लिए नंद्याल सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई. आग बस से शुरू होकर कंटेनर ट्रक तक फैल गई और दोनों वाहन पूरी तरह जल गए. यात्रियों का सामान और व्यक्तिगत सामान भी पूरी तरह जल गए.

पुलिस टीम और ट्रैफिक कट्रोंल को घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दुर्घटना के कारण उस मार्ग पर कई घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा और भारी जाम लग गया. बाद में क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर मार्ग को फिर से सामान्य कराया गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना को लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

