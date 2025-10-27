Uttar Pradesh

गाजीपुर में छठ महापर्व की तैयारियां अंतिम चरण में, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह और आस्था का माहौल

Ajay Yadav27 October 2025 - 7:42 AM
1 minute read
Chhath Puja 2025 :
गाजीपुर में छठ महापर्व की तैयारियां अंतिम चरण में, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह और आस्था का माहौल

फटाफट पढ़ें

  • छठ पर्व की तैयारियां अंतिम चरण में
  • गाजीपुर 34 और सैदपुर 8 घाट तैयार
  • हर घाट पर रोशनी और निगरानी
  • नावें, नाविक और गोताखोर तैनात
  • श्रद्धालुओं में उत्साह, वेदिका निर्माण जारी

Chhath Puja 2025 : महापर्व छठ को लेकर शहर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. नगर पालिका और नगर पंचायत की टीमें गंगा घाटों की सफाई और सुंदरीकरण में जुटी हुई हैं. शहर के कुल 34 घाटों पर श्रद्धालु छठ पूजा करेंगे.

हर घाट पर प्रकाश की भरपूर व्यवस्था रहेगी. सुरक्षा के लिए छठ पूजा की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाएगी. हर घाट पर नावें, नाविक और गोताखोर मौजूद रहेंगे. सुरक्षा के मद्देनजर गहरे पानी में बेरिकेडिंग की जाएगी. महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह का माहौल है. श्रद्धालु छठ पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं और गंगा घाटों पर वेदिका बनाने का कार्य जोरों पर है. छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह का माहौल है.

घाटों पर वेदिका बनाने में जुटे श्रद्धालु

महापर्व छठ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं. नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत सैदपुर गंगा घाटों की सफाई और सुंदरीकरण में जुटे हुए हैं. गाजीपुर शहर के 34 घाटों एवं नगर पंचायत सैदपुर के करीब आठ घाटों पर श्रद्धालु छठ पूजा करेंगे. इसके लिए हर घाट पर जेनरेटर के जरिए प्रकाश की भरपूर व्यवस्था की जा रही है. छठ पूजा के दौरान सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की जा रही है. हर घाट पर नावें, नाविक और गोताखोर तैनात रहेंगे. सुरक्षा के मद्देनजर गहरे पानी में बेरिकेडिंग की जाएगी. सूर्योपासना के पर्व छठ की पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह का माहौल है. श्रद्धालु छठ पूजा के लिए घाटों पर वेदिका बनाने में जुटे हुए हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 October 2025 - 7:42 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of लखनऊ के रेलवे अस्पताल में लगी आग, समय रहते सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया

लखनऊ के रेलवे अस्पताल में लगी आग, समय रहते सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया

27 October 2025 - 11:53 AM
Photo of मुरादाबाद : रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, एक महिला की मौत, कई घायल

मुरादाबाद : रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, एक महिला की मौत, कई घायल

27 October 2025 - 9:08 AM
Photo of 70 यात्रियों से भरी बस में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम

70 यात्रियों से भरी बस में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम

26 October 2025 - 6:25 PM
Photo of “न मजहब मानता है, न मदरसा”: नाबालिग से ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ मांगने पर भड़के सपा सांसद बर्क

“न मजहब मानता है, न मदरसा”: नाबालिग से ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ मांगने पर भड़के सपा सांसद बर्क

26 October 2025 - 9:51 AM
Photo of आगरा में बेकाबू कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को रौंदा, 5 की मौत, कई घायल

आगरा में बेकाबू कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को रौंदा, 5 की मौत, कई घायल

25 October 2025 - 10:20 AM
Photo of यूपी में बदल रहा है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, 29-30 अक्टूबर से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी

यूपी में बदल रहा है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, 29-30 अक्टूबर से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी

25 October 2025 - 8:32 AM
Photo of सीएम योगी ने औषधि नियंत्रण तंत्र को बनाया और भी सशक्त, औषधि निरीक्षकों की संख्या होगी दोगुनी

सीएम योगी ने औषधि नियंत्रण तंत्र को बनाया और भी सशक्त, औषधि निरीक्षकों की संख्या होगी दोगुनी

24 October 2025 - 7:53 PM
Photo of ग्रेटर नोएडा में पंचायत के दौरान चली गोलियां, दो की मौत, कई घायल

ग्रेटर नोएडा में पंचायत के दौरान चली गोलियां, दो की मौत, कई घायल

20 October 2025 - 3:36 PM
Photo of एएमयू में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा ‘जय श्री राम’, धूमधाम से मनाया दीपोत्सव

एएमयू में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा ‘जय श्री राम’, धूमधाम से मनाया दीपोत्सव

20 October 2025 - 2:48 PM
Photo of अयोध्या दीपोत्सव 2025 : 26 लाख दीपक जलाकर रामनगरी जगमगाई, देखें भव्य तस्वीरें

अयोध्या दीपोत्सव 2025 : 26 लाख दीपक जलाकर रामनगरी जगमगाई, देखें भव्य तस्वीरें

20 October 2025 - 8:43 AM
Back to top button