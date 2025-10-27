फटाफट पढ़ें

छठ पर्व की तैयारियां अंतिम चरण में

गाजीपुर 34 और सैदपुर 8 घाट तैयार

हर घाट पर रोशनी और निगरानी

नावें, नाविक और गोताखोर तैनात

श्रद्धालुओं में उत्साह, वेदिका निर्माण जारी

Chhath Puja 2025 : महापर्व छठ को लेकर शहर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. नगर पालिका और नगर पंचायत की टीमें गंगा घाटों की सफाई और सुंदरीकरण में जुटी हुई हैं. शहर के कुल 34 घाटों पर श्रद्धालु छठ पूजा करेंगे.

हर घाट पर प्रकाश की भरपूर व्यवस्था रहेगी. सुरक्षा के लिए छठ पूजा की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाएगी. हर घाट पर नावें, नाविक और गोताखोर मौजूद रहेंगे. सुरक्षा के मद्देनजर गहरे पानी में बेरिकेडिंग की जाएगी. महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह का माहौल है. श्रद्धालु छठ पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं और गंगा घाटों पर वेदिका बनाने का कार्य जोरों पर है. छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह का माहौल है.

घाटों पर वेदिका बनाने में जुटे श्रद्धालु

महापर्व छठ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं. नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत सैदपुर गंगा घाटों की सफाई और सुंदरीकरण में जुटे हुए हैं. गाजीपुर शहर के 34 घाटों एवं नगर पंचायत सैदपुर के करीब आठ घाटों पर श्रद्धालु छठ पूजा करेंगे. इसके लिए हर घाट पर जेनरेटर के जरिए प्रकाश की भरपूर व्यवस्था की जा रही है. छठ पूजा के दौरान सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की जा रही है. हर घाट पर नावें, नाविक और गोताखोर तैनात रहेंगे. सुरक्षा के मद्देनजर गहरे पानी में बेरिकेडिंग की जाएगी. सूर्योपासना के पर्व छठ की पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह का माहौल है. श्रद्धालु छठ पूजा के लिए घाटों पर वेदिका बनाने में जुटे हुए हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप