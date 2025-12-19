Air Quality : दिल्ली-NCR में 19 दिसंबर से ही प्रदूषण ने लोगों की हालत प्रभावित कर दी है. सुबह से ही धुंध की घनी परत छाई रही, जिससे विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि 100 मीटर आगे तक देख पाना मुश्किल हो गया. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ठंड के साथ कोहरे के कराण प्रदूषण और बढ़ सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार, 21 दिसंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार जा सकता है. गुरूवार को सुबह आठ बजे AQI 349 था, जो 11 बजे 353 और शाम चार बजे तक 373 तक पहुँच गया. मुख्य प्रदूषक पीएम 2.5 रहा, यानी अब केवल धूल नहीं, बल्कि अन्य प्रदूषणकारी तत्वों ने भी हवा को प्रभावित करना शुरू कर दिया है.

दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन

वहीं, दिल्ली में 18 दिसंबर को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 17 दिसंबर की तुलना में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री से अधिक की गिरावट आई है.

