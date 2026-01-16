BMC Election : महाराष्ट्र की मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों में इस बार सियासी हालात ने चौंकाने वाला मोड़ लिया है. समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के नेता नवाब मलिक के बीच लंबे राजनीतिक संघर्ष का सीधा फायदा AIMIM को मिला. इस विवाद के बीच AIMIM ने मुंबई में कुल 4 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे स्थानीय राजनीति में नई बहस छिड़ गई है.

AIMIM के लिए जश्न का माहौल

AIMIM के प्रत्याशियों ने मुंबई के अलग-अलग इलाकों में जीत हासिल कर पार्टी और इसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए जश्न का माहौल बना दिया है. आइए जानते हैं कि पार्टी ने किन चार वार्डों में जीत दर्ज की है.

बड़ी सफलता वार्ड नंबर 136 से मिली

AIMIM को सबसे बड़ी सफलता वार्ड नंबर 136 से मिली, जहां जमीर कुरैशी ने जीत हासिल की. यह इलाका मानखुर्द-शिवाजी नगर के पास स्थित है और इसके आस-पास प्रभाग 137 और 134 भी आते हैं. जमीर कुरैशी को कुल 14,921 वोट मिले, जबकि उन्होंने अपने सबसे करीब प्रतिद्वंद्वी को 9,923 वोट के बड़े अंतर से हराया. इस जीत को AIMIM की मजबूत संगठनात्मक पकड़ का सबूत माना जा रहा है.

वहीं, वार्ड नंबर 137 में AIMIM के समीर रमजान पटेल ने जीत हासिल की. अंतिम परिणाम में उन्हें कुल 9,436 वोट मिले और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 4,568 वोट के अंतर से हराया. यह इलाका भी मानखुर्द–शिवाजी नगर के पास आता है, जहां मतदाताओं के बंटवारे का असर स्पष्ट देखा गया.

AIMIM को चौथी सफलता वार्ड नंबर 134 से मिली, जहां मेहजबीन अतीक अहमद ने अपनी पार्टी का परचम लहराया.

मतभेदों ने एक विशेष वोट बैंक को किया विभाजित

सियासत के जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और एनसीपी के नवाब मलिक के बीच चल रहे मतभेदों ने एक विशेष वोट बैंक को विभाजित कर दिया. इस बंटवारे का फायदा AIMIM को हुआ, जिसने मैदान पर संगठित प्रचार किया. BMC चुनावों को मुंबई की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, क्योंकि इनके नतीजे अक्सर राज्य की राजनीतिक दिशा भी तय करते हैं। AIMIM की चार सीटों पर जीत को इसी संदर्भ में एक बेहद ताकतवर सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

