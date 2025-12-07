Punjab

पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, डेढ किलो हैरोइन सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

Ajay Yadav7 December 2025 - 9:07 AM
1 minute read
Police Action :
पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, डेढ किलो हैरोइन सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें:

  • सी.आई.ए. 2 ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया
  • कार से डेढ़ किलो हैरोइन बरामद की गई
  • आरोपियों में मनप्रीत और संदीप शामिल हैं
  • दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा
  • गिरफ्तारी से तस्करी नेटवर्क का खुलासा होगा

Police Action : सी.आई.ए. 2 की टीम ने जीदा टोल प्लाजा पर नाकाबंदी के दौरान डेढ़ किलो हैरोइन सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. एस.पी. देहाती हीना गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने कार को रोककर उसमें सवार मनप्रीत सिंह उर्फ माना, निवासी कोटभारा, बठिंडा और संदीप सिंह उर्फ दीपू, निवासी मुल्तानिया रोड की तलाशी ली. तलाशी में डेढ़ किलो हैरोइन बरामद हुई.

दोनों आरोपियों को नेहियावाला थाने में केस दर्ज कर अदालत में पेश किया जाएगा और उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी. पुलिस का कहना है कि पूछताछ से तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है.

गिरफ्तारी से तस्करी नेटवर्क का खुलासा होगा

सी.आई.ए. 2 ने बताया कि यह गिरफ्तारी नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता है. अधिकारियों ने कहा कि तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. नाकाबंदी और तलाशी अभियान से क्षेत्र में नशा तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी पूरी की जाएगी.

ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav7 December 2025 - 9:07 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of हरजोत बैंस ने नंगल के ज़मीन विवाद को सुलझाने का लिया संकल्प, BBMB के दावे को बताया गैर-कानूनी

हरजोत बैंस ने नंगल के ज़मीन विवाद को सुलझाने का लिया संकल्प, BBMB के दावे को बताया गैर-कानूनी

7 December 2025 - 4:16 PM
Photo of मोबाइल विंग ने पकड़े पांच टैक्स चोरी वाहन, वसूला 10.49 लाख का जुर्माना

मोबाइल विंग ने पकड़े पांच टैक्स चोरी वाहन, वसूला 10.49 लाख का जुर्माना

7 December 2025 - 3:21 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ : 280वें दिन- पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, इतने KG हेरोइन बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ : 280वें दिन- पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, इतने KG हेरोइन बरामद

7 December 2025 - 3:15 PM
Photo of Punjab News : स्कूलों में चार साहिबज़ादों की शहादत को नमन करने के लिए तीन दिवसीय शैक्षिक कार्यक्रम

Punjab News : स्कूलों में चार साहिबज़ादों की शहादत को नमन करने के लिए तीन दिवसीय शैक्षिक कार्यक्रम

7 December 2025 - 2:57 PM
Photo of जालंधर में AAP नेत्री ने किया अवैध माइनिंग का पर्दाफाश, मशीन और 5 टिपर जब्त

जालंधर में AAP नेत्री ने किया अवैध माइनिंग का पर्दाफाश, मशीन और 5 टिपर जब्त

7 December 2025 - 12:11 PM
Photo of श्री मुक्तसर साहिब में लापता बच्ची की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में काबू

श्री मुक्तसर साहिब में लापता बच्ची की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में काबू

7 December 2025 - 10:44 AM
Photo of हरक सिंह रावत के बयान पर सिख समाज में रोष, AAP ने कांग्रेस पर हमला बोला

हरक सिंह रावत के बयान पर सिख समाज में रोष, AAP ने कांग्रेस पर हमला बोला

7 December 2025 - 10:08 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 280वें दिन पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, 2.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 280वें दिन पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, 2.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद

6 December 2025 - 7:17 PM
Photo of “सलाखों के पीछे ज़िंदगियों का सशक्तिकरण” के तहत जेलों में स्थापित होंगी 11 ITI, जेल न्याय में क्रांतिकारी बदलाव की पहल

“सलाखों के पीछे ज़िंदगियों का सशक्तिकरण” के तहत जेलों में स्थापित होंगी 11 ITI, जेल न्याय में क्रांतिकारी बदलाव की पहल

6 December 2025 - 2:51 PM
Photo of पंजाब में नशा विरोधी मुहिम के 279वें दिन 79 तस्कर गिरफ्तार, 284 जगहों पर छापेमारी, 29 लोग नशा छोड़ने को तैयार

पंजाब में नशा विरोधी मुहिम के 279वें दिन 79 तस्कर गिरफ्तार, 284 जगहों पर छापेमारी, 29 लोग नशा छोड़ने को तैयार

6 December 2025 - 1:12 PM
Back to top button