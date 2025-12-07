फटाफट पढ़ें:

सी.आई.ए. 2 ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

कार से डेढ़ किलो हैरोइन बरामद की गई

आरोपियों में मनप्रीत और संदीप शामिल हैं

दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा

गिरफ्तारी से तस्करी नेटवर्क का खुलासा होगा

Police Action : सी.आई.ए. 2 की टीम ने जीदा टोल प्लाजा पर नाकाबंदी के दौरान डेढ़ किलो हैरोइन सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. एस.पी. देहाती हीना गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने कार को रोककर उसमें सवार मनप्रीत सिंह उर्फ माना, निवासी कोटभारा, बठिंडा और संदीप सिंह उर्फ दीपू, निवासी मुल्तानिया रोड की तलाशी ली. तलाशी में डेढ़ किलो हैरोइन बरामद हुई.

दोनों आरोपियों को नेहियावाला थाने में केस दर्ज कर अदालत में पेश किया जाएगा और उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी. पुलिस का कहना है कि पूछताछ से तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है.



सी.आई.ए. 2 ने बताया कि यह गिरफ्तारी नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता है. अधिकारियों ने कहा कि तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. नाकाबंदी और तलाशी अभियान से क्षेत्र में नशा तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी पूरी की जाएगी.

