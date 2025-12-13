UP News: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे. साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल और विनोद तावड़े भी उपस्थित थे. इस दौरान सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Union Minister Pankaj Chaudhary files his nomination for the post of state BJP president.



Chief Minister Yogi Adityanath, Deputy Chief Ministers Keshav Prasad Maurya and Brajesh Pathak are present on the occasion. pic.twitter.com/mLjkVEp5SS — ANI (@ANI) December 13, 2025

बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने की उम्मीद

बता दें कि महाराजगंज जिले से बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता लखनऊ एयरपोर्ट के साथ ही पार्टी दफ्तर पर पहले से ही मौजूद थे. बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के उत्तर प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना है. पार्टी के सूत्रों के अनुसार उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है.

पंकज चौधरी यूपी के महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं. यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा रविवार (14 दिसंबर) को लखनऊ में किए जाने की संभावना है.

