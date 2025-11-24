Delhi Blast : दिल्ली में लाल किले पर हुए धमाके में 15 लोगों की जान चली गई थी और 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे. इस हमले की जांच में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है. दिल्ली को दहलाने वाली इस कायरना आतंकी घटना पर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने कहा कि यहां यह कहना भी जरूरी है कि जब हम वतन की मोहब्बत की बात करते हैं तो मुसलमानों ने जो तालीम और इरादे कायम किए हैं, अगर कोई उसी तालीम के नाम पर बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं.

मदरसा नहीं बना पर अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैं

असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक संस्था या इदारा बनाना बहुत कठिन काम होता है. लेकिन कुछ लोग इतने जालिम हैं कि मदरसे और स्कूल का एक कमरा नहीं बना सकते, फिर भी अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैं. दिल्ली ब्लास्ट में लाल किले पर 15 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे. ऐसी जहनियत वालों को कड़ी मजम्मत की जानी चाहिए. जो मुल्क का दुश्मन है, वह हमारा भी दुश्मन है. ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसी हरकतें जारी रहीं तो हालात और खराब होंगे, लेकिन कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्ज का नागरिक बना दिया जाएगा. यह उनकी भूल है, उन्होंने कहा कि न तो मुसलमान खत्म होंगे और न ही उनकी पहचान मिटाई जा सकती है.

जम्हूरियत के दायरे में रहकर लड़ाई जारी रहेगी

ओवैसी ने आगे कहा कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा. हम जम्हूरियत के दायरे में रहकर लड़ेंगे. हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे, अगर तुम एक मस्जिद को शाहिद करोंगे तो हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे. तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते और अगर तलाक के नाम पर करोगे तो उसका जवाब अब जम्हूरियत से मिलेगा. इस वतन को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो अजीम कुर्बानियां दी, उन्हें याद रखते हुए हमें इस वतन को और मजबूत बनाना है. याद रखिए, जो लोग आज नफरत दिखा रहे हैं वो गुमराह जरूर है, मगर समय उनके साथ नहीं है. समय हमारे साथ रहेगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप