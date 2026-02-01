Punjab

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 12वें दिन : पंजाब पुलिस ने 727 स्थानों पर छापेमारी कर 192 गिरफ्तार, 5 हथियार बरामद

Ajay Yadav1 February 2026 - 2:41 PM
1 minute read
Punjab News :
‘गैंगस्टरां ते वार’ के 12वें दिन: पंजाब पुलिस ने 727 स्थानों पर छापेमारी कर 192 गिरफ्तार, 5 हथियार बरामद

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के 12वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े पहचाने गए और मैप किए गए ठिकानों पर 727 छापेमारी कीं.

जानकारी के अनुसार, ‘गैंगस्टरां ते वार’ – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए छेड़ी गई एक निर्णायक जंग- 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी. इसके तहत सभी जिलों की पुलिस टीमों द्वारा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से पूरे राज्य में विशेष कार्रवाइयां की जा रही हैं.

मुहिम के 12वें दिन 192 गिरफ्तार

इस मुहिम के 12वें दिन, पुलिस टीमों ने 192 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5 हथियार, 15 जिंदा कारतूस और 6 मैगजीन बरामद कीं. इसके साथ ही, मुहिम की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 3913 हो गई है.

इसके अलावा, 178 व्यक्तियों के खिलाफ रोकथाम कार्रवाई की गई, जबकि 324 व्यक्तियों की जांच की गई और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस टीमों द्वारा कार्रवाई के दौरान 12 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया गया है.

वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में जानकारी और अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना देने के लिए लोग गुप्त रूप से एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के द्वारा संपर्क कर सकते हैं.

युद्ध नशेयां विरूद्ध’ में 72 नशा तस्कर गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशेयां विरूद्ध’ को 336वें दिन भी जारी रखते हुए आज 72 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 किलोग्राम हेरोइन, 200 ग्राम अफीम, 1253 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1.01 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है. इसके साथ ही, 336 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 47,204 हो गई है. ‘डी-एडिक्शन’ के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 30 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें- IndiGo Bomb Threat : इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 February 2026 - 2:41 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Yudh Nasheyan Virudh : नशे के खिलाफ बड़ा ऐलान, भगवंत मान सरकार ने 200 कॉलेजों के फैकल्टी को दी खास ट्रेनिंग

Yudh Nasheyan Virudh : नशे के खिलाफ बड़ा ऐलान, भगवंत मान सरकार ने 200 कॉलेजों के फैकल्टी को दी खास ट्रेनिंग

1 February 2026 - 2:13 PM
Photo of गुजरात के छात्रों का पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग में शैक्षणिक दौरा, कृषि मुद्दों पर हुआ संवाद

गुजरात के छात्रों का पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग में शैक्षणिक दौरा, कृषि मुद्दों पर हुआ संवाद

1 February 2026 - 1:49 PM
Photo of Halwara Airport : Air India को वायु सेना से अनुमति, 30 वर्षों बाद हलवारा Airport से उड़ानें होंगी शुरू

Halwara Airport : Air India को वायु सेना से अनुमति, 30 वर्षों बाद हलवारा Airport से उड़ानें होंगी शुरू

1 February 2026 - 1:47 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पीएम मोदी से राज्य के अहम मुद्दों के तुरंत समाधान की अपील की

पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पीएम मोदी से राज्य के अहम मुद्दों के तुरंत समाधान की अपील की

1 February 2026 - 1:11 PM
Photo of Punjab News : नशे पर ZERO टॉलरेंस, लालजीत सिंह भुल्लर ने जेलों में किया औचक निरीक्षण

Punjab News : नशे पर ZERO टॉलरेंस, लालजीत सिंह भुल्लर ने जेलों में किया औचक निरीक्षण

1 February 2026 - 11:35 AM
Photo of मंत्री संजीव अरोड़ा ने नगर निगम और सुधार ट्रस्टों के साथ बैठक कर स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की

मंत्री संजीव अरोड़ा ने नगर निगम और सुधार ट्रस्टों के साथ बैठक कर स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की

1 February 2026 - 10:43 AM
Photo of पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें और आवेदन जमा करने की नई पहल की शुरुआत

पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें और आवेदन जमा करने की नई पहल की शुरुआत

1 February 2026 - 10:26 AM
Photo of Punjab News : निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि क्षेत्र में तकनीकी मदद को आगे आया दक्षिण कोरिया

Punjab News : निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि क्षेत्र में तकनीकी मदद को आगे आया दक्षिण कोरिया

31 January 2026 - 7:37 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’: डीजीपी पंजाब ने सीमावर्ती जिलों में गैंगस्टरों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की समीक्षा की

‘गैंगस्टरां ते वार’: डीजीपी पंजाब ने सीमावर्ती जिलों में गैंगस्टरों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की समीक्षा की

31 January 2026 - 12:20 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 11वेँ दिन पंजाब पुलिस ने 795 स्थानों पर की छापेमारी,  हथियारों समेत 201 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 11वेँ दिन पंजाब पुलिस ने 795 स्थानों पर की छापेमारी,  हथियारों समेत 201 गिरफ्तार

31 January 2026 - 11:38 AM
Back to top button