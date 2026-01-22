Shiv Sena UBT : मुंबई महानगरपालिका चुनाव 2026 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जीत दर्ज करने वाली डॉ. सरिता म्हस्के ने पार्टी नेताओं की सांसें अटका दी थीं. ग्रुप फॉर्मेशन के दौरान अनुपस्थित रहने के बाद देर नव निर्वाचित नगरसेविका फिर से पार्टी के संपर्क में आ गईं.

बीते बुधवार को पूरे दिन पार्टी की तरफ से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी. इसके बाद आधी रात सरिता म्हस्के शिवसेना यूबीटी विधायक मिलिंद नार्वेकर के निवास स्थान पर पहुंचीं.

अब खुद देंगी पूरे मामले का स्पष्टीकरण

बता दें कि मुंबई के वार्ड क्रमांक 157 से डॉ. सरिता म्हस्के उद्धव ठाकरे गुट के टिकट पर निर्वाचित हुई थीं, लेकिन इसके बाद वह ‘नॉट रीचेबल’ हो गई थीं. इस वजह से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि वह एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के संपर्क में हैं. लेकिन अब वह फिर से उद्धव गुट के संपर्क में आ गई हैं. इस बीच, वास्तव में क्या हुआ था, इसका स्पष्टीकरण वह स्वयं देने वाली हैं.

आज सुबह 11.00 बजे मिलिंद नार्वेकर डॉ. सरिता म्हस्के को साथ लेकर मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेगे. इसके बाद सरिता म्हस्के गुट पंजीकरण के लिए कोकण भवन जाएंगी. ऐसी जानकारी सामने आई है.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना में 100 कुत्तों की जहर देकर हत्या, पशु प्रेमियों में आक्रोश, सरपंच समेत तीन गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप