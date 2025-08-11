Uttar Pradesh

नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इंटरनेशनल पुलिस के नाम पर फर्जी दफ्तर चलाने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

Ajay Yadav11 August 2025 - 12:01 PM
नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इंटरनेशनल पुलिस के नाम पर फर्जी दफ्तर चलाने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

  • नोएडा पुलिस ने 6 फर्जी आरोपियों को गिरफ्तार किया
  • पुलिस ने फर्जी दस्तावेज और चेकबुक बरामद की
  • आरोपी पश्चिम बंगाल से हैं, सेक्टर 70 में थे
  • आरोपियों ने IB के नाम पर फर्जी दफ्तर खोला
  • पुलिस नेटवर्क और लेनदेन की जांच कर रही है

Noida News : नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इंवेस्टिगेशन ब्यूरो चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अवैध दफ्तर से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए हैं. और इस मामले में लेन-देन की जांच जारी है.

नोएडा में एक फर्जी पुलिस ऑफिस का खुलासा हुआ है. जिसे इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इंवेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम पर चलाया जा रहा था. अवैध कार्यालय और ठगी के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबकि, गिरफ्तार आरोपियों ने फर्जी तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के नाम पर कार्यालय खोला था. यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर आधारित थी, और आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

नोएडा पुलिस ने 6 फर्जी आरोपियों को गिरफ्तार किया

मिली जानकारी के मुताबिक, फर्जी दफ्तर बहुत समय से नहीं चल रहा था. आरोपी कुछ करने का प्रयास करते, इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया. नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, पहचान पत्र, पासबुक और चेकबुक बरामद किए है. बताया जा रहा है कि ये आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले है और इन्होंने जून महीने में सेक्टर 70 में एक मकान किराए पर लिया था. बीते एक हफ्ते से इन्होंने बोर्ड लगाकर काम शुरू किया था. पुलिस ने सूचना मिलने के बाद पहले गोपनीय तरीके से जांच की और फिर छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार किया.

नोएडा में फर्जी पुलिस ऑफिस का पर्दाफाश

नोएडा में फर्जी इंटरनेशनल पुलिस ऑफिस का मामला गाजियाबाद में चल रहे फर्जी दूतावास जैसा है, जहां सरकारी नाम और अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह किया जा रहा था. पुलिस के अनुसार, इस फर्जी ऑफिस का मकसद सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि संस्थानों को भी अपने जाल में फंसाना था. आरोपियों ने पैरलल पुलिस का काम करने की नीयत से ऑफिस खोला था.

पुलिस ने नकली दस्तावेज बरामद किए

पुलिस के अनुसार, आरोपी खुद को एक अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी का हिस्सा बताते थे. और वेरिफिकेशन या जांच के नाम पर लोगों से संपर्क करते थे. पुलिस ने बताया कि अब तक इनके पास से कोई वैध दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उनके पास नकली स्टैम्प, लेटरहेड और कई सरकारी प्रतीकों की कुतचित्र मौजूद थे. पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है.

Ajay Yadav11 August 2025 - 12:01 PM
