NIA ने आरोपी शोयब को गिरफ्तार किया

शोयब ने उमर को मदद और छिपने की जगह दी

उमर के 6 अन्य सहयोगी पहले पकड़े गए

NIA कई राज्यों में छापेमारी कर रही है

हमले के तार विदेशों से जुड़े होने की आशंका

Red Fort Car Blast : दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने आतंकी उमर उन नबी को वारदात से पहले छिपने की जगह और अन्य सुविधाएं दी थी.

NIA के मुताबिक शोयब आतंकी उमर उन नबी को घटना से ठीक पहले छिपने की जगह और दूसरी सुविधाएं दे रहा था. NIA की जांच में सामने आया है कि शोयब ने आतंकी उमर को शरण दी थी.

शोयब ने उमर को ब्लास्ट से पहले मदद दी

शोयब ने ब्लास्ट से ठीक पहले उमर को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, जिसमें रहने की व्यवस्था, मूवमेंट और अन्य जरूरतों में मदद शामिल थी. इससे पहले जांच एजेंसियों ने इस मामले में 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जो उमर के सहयोगी बताए गए हैं.

हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए NIA अभी भी कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है. ताकि इस सुसाइड कार ब्लास्ट की पूरी योजना का पर्दाफाश हो अन्य शामिल लोगों तक पहुंचा जा सके.

हमले के तार विदेशों से जुड़ने की आशंका

बता दें कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ब्लास्ट ने राजधानी समेत पूरे देश को हिला दिया. यह हमला ‘व्हाइट कॉलर टेरर’ नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें पढ़े-लिखे पेशेवर डॉक्टर शामिल हैं. अब तक इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है और बीस से अधिक घायल हैं. शुरुआती जांच में इस हमले के तार विदेशों से जुड़ें होने की आशंका जताई जा रही है. जिनमें पाकिस्तान और तुर्की का हाथ बताया जा रहा है. हालांकि अभी तक किसी विदेश आतंकी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट सामने नहीं आई है.

