मध्य प्रदेश के 70वें वर्ष में विकास की नई उड़ान : सीएम मोहन यादव ने विजन-2047, निवेश और नवाचार का रखा रोडमैप

1 November 2025
3 minutes read
मध्य प्रदेश के 70वें वर्ष में विकास की नई उड़ान : सीएम मोहन यादव ने विजन-2047, निवेश और नवाचार का रखा रोडमैप

  • मुख्यमंत्री ने विजन-2047 रोडमैप पेश किया
  • प्रदेश में 9वें एयरपोर्ट की हुई शुरुआत
  • सभी सेक्टरों में हवाई सेवा शुरू करेगा एमपी
  • 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी
  • किसानों के हित में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रवींद्र भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विजन-2047 को लेकर हम सबकी मनोभावना है कि हम अपने प्रदेश के भविष्य का आगामी 25 वर्ष का रोड मैप बनाएं.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पहले से 8 एयरपोर्ट संचालित हैं और अब 9वें एयरपोर्ट की शुरुआत एयरपोर्ट अथॉरिटी के विपिन कुमार ने की है, उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश अपने 69 वर्ष पूरे कर 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है.

1956 में विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर बना मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 1956 में तीन-चार राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, उन्होंने बताया कि मध्य भारत, मालवा-चंबल क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस और बरार का कुछ हिस्सा, महाकौशल तथा विंध्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश के दिल की उपमा दी गई है, उन्होंने कहा कि जब हमारा दिल स्वस्थ और संपन्न होगा, तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 70 वर्षों की यात्रा में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का यह दौर नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां सर्वांगीण विकास के सभी आयामों को खोलकर आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं.

सभी सेक्टरों में हवाई सेवा शुरू करेगा मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारे राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिनके आधार पर पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश को जोड़ा जा रहा है, उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर सुविधा के माध्यम से मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है, जिसने एक साथ सभी सेक्टरों में हवाई सेवा शुरू करने के लिए एमओयू किए हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज देश में सबसे अधिक बाघ और तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने कहा कि विकास के मामले में प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा.

विकास में अग्रणी मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में पूरे वर्ष के साथ-साथ आगामी 25 वर्षों के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है. इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका टीम लीडर के रूप में होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि कुछ ही राज्य दीर्घगामी रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, और यह गर्व की बात है कि हमारा प्रदेश उनमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन्वेस्ट एमपी 3 पोर्टल का लोकार्पण किया, उन्होंने कहा कि सिंहस्थ-2028 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए इसकी समुचित योजना तैयार की जा रही है.

निवेश और आस्था में आगे बढ़ता मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 30 किलोमीटर लंबे घाट पर 24 घंटे के भीतर 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे, जिसका प्रबंधन सरकार की ओर से किया जा रहा है, उन्होंने बताया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भोपाल में पहली बार जीआईएस के दौरान 24 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले.

निवेश से सशक्त होगा मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 30 लाख करोड़ में से 8 लाख 44 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, जिससे 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्होंने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से लगभग 23,853 करोड़ रुपये के निवेश पर करीब 8 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले दो साल में प्रदेश में 60 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, इसलिए यदि थोड़ा पानी दूसरे राज्यों में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है.

किसानों के हित में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जल का बंटवारा केवल राज्यों के बीच नहीं, बल्कि यह हमारे लाखों-करोड़ों किसानों के हित से जुड़ा हुआ है, उन्होंने बताया कि आदिवासी अंचल में कपास किसानों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क का लोकार्पण किया गया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार का हर एक रुपये का उपयोग जनहित और विकास कार्यों में होना चाहिए, उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में एक स्टेडियम और एक हेलीपैड के निर्माण के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है.

