Uttar Pradesh

लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारी फील्ड में रहें’- त्योहारों पर CM योगी ने जारी किए निर्देश

Ajay Yadav18 October 2025 - 2:52 PM
1 minute read
UP News :
लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारी फील्ड में रहें'- त्योहारों पर CM योगी ने जारी किए कड़े निर्देश

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में त्योहारों पर शांति बनाए रखें
  • अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहें
  • बाजार और मंदिर में गश्त बढ़ाएं
  • असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई
  • सफाई और व्यवस्था पर ध्यान दें

UP News : उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर समीक्षा बैठक में प्रदेश के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने पाए. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहें और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और मंदिरों में पुलिस गश्त बढ़ाने और ड्रोन से निगरानी रखने के आदेश दिए हैं. यही नहीं उन्होंने अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं. 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी बनाए रखने और ट्रैफिक के लिए भी स्थानीय स्तर पर योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए है.

सीएम योगी ने फील्ड में सक्रिय रहने को कहा

पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जाए. आपात स्थिति के लिए फायर टेंडर अलर्ट मोड में तैयार रहें. असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समन्वय से काम करें. बिजली विभाग भी पूरी तरह सतर्क रहे, कहीं भी तार खुले या झूलते नजर न आएं. सीएम योगी ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार फील्ड में रहें, ताकि अधीनस्थ अधिकारी लापरवाही न कर सकें. संदिग्धों पर कड़ी नजर रखें. किसी भी कमी को तुरंत सुधारें और गड़बड़ी या हंगामे की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचे.

सामूहिक जिम्मेदारी से पर्व हर्षोल्लास से मनाएं

वही साफ-सफाई के लिए मुख्यमंत्री ने नगर निगमों, पालिकाओं और नगर पंचायत अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के साथ-साथ बाजारों में कहीं भी गंदगी नजर ना आए. सफाई कर्मियों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए. आम नागरिकों को किसी भी स्थिति में परेशानी नहीं हो पाए. प्रदेश वासी हर्षोल्लास से पर्व मनाएं ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी.

