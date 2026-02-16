Babri Masjid Dispute : महाराष्ट्र बीजेपी नेता नवनीत राणा ने सियासी बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर को चेतावनी दी कि भारत में बाबरी बनाने वालों को हिंदुस्तान में कब्र की जगह नहीं मिलेगी। यह बयान उन्होंने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के बाद दिया।

हिंदुओं की ताकत दिखाई जाएगी

महाराष्ट्र बीजेपी नेता नवनीत राणा ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के बाद कहा कि संतों की माला के साथ हाथ में भाला होना भी जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उन्हें भारत में अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी। राणा ने कहा कि हिंदुओं की ताकत उन्हें वहां जाकर दिखाई जाएगी।

6 दिसंबर को रखी थी नींव

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण विवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पिछले साल 6 दिसंबर को बेलडांगा में इसकी नींव रखी थी और 11 फरवरी से निर्माण शुरू हुआ।

करोड़ों रुपए की है लागत

हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण अपनी नई पार्टी ‘Janata Unnayan Party’ (JUP) के बैनर तले शुरू किया है। यह 11 एकड़ जमीन पर 50–55 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और 12,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। प्रोजेक्ट के प्रचार के लिए उन्होंने बाबरी यात्रा भी निकाली है।

