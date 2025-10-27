फटाफट पढ़ें

मुरादाबाद रेस्टोरेंट में आग लगी

चार गैस सिलेंडर फटने से आग फैली

16 लोग और एक कुत्ता बचाए गए

हादसे में एक महिला की मौत हुई

प्रशासन ने जांच और मदद शुरू की

UP News : उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद में एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई. चार सिलेंडर फटने के बाद आग अन्य मंजिलों तक फैल गई. मुरादाबाद के सीएफओ राजीव कुमार पांडे ने बताया कि उन्हें रविवार रात आग लगने की सूचना मिली थी. हादसे में एक महिला की मौत हो गई है.

दमकल ने लोगों और कुत्ते को बचाया

राजीव कुमार पांडे ने बताया कि बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग में लगभग चार गैस सिलेंडर फट गए, जिससे आग भयावह हो गई. कुछ लोग ऊपर फंसे हुए थे. उन्होंने कहा कि दमकल विभाग ने लगभग 16 लोगों को बचाया, जिनमें चार महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे. इसके अलावा एक कुत्ते को भी सुरक्षित निकाला गया. आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है.

हादसे में एक महिला की मौत

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि यह रेस्टोरेंट कटघर थाना क्षेत्र में स्थित है. आग लगने के समय वहां लगभग 15-16 लोग मौजूद थे. एक कुत्ता भी था, जिसे सुरक्षित निकाल लिया गया है. वहीं मुरादाबाद जिला अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. जुनैद असारी ने बताया कि हादसे के बाद कुल सात मरीज यहां लाए गए थे. उनमें से एक महिला माया (56) मृत अवस्था में लाई गई थीं. बाकी मरीजों की स्थिति स्थिर हैं.

प्रशासन ने जांच और मदद के आदेश दिए

धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए. फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंचने में थोड़ी देर हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया. रेस्क्यू ऑपरेशन में अग्निशमन कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है.

