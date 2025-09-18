फटाफट पढ़ें

यूपी में कई जिलों में लगातार तेज बारिश जारी है

लखनऊ, अयोध्या में भारी बारिश का अलर्ट जारी

19 जिलों में भारी बारिश, 22 में वज्रपात की चेतावनी

पूर्वी यूपी में मूसलधार, पश्चिम में हल्की बारिश संभव

20 से मौसम शुष्क, हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी

UP Weather : उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश जारी है. मौसम विभाग ने आज भी राजधानी लखनऊ, अमेठी, अयोध्या और गोरखपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

यूपी में इन दिनों मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का असर देखा जा रहा है. मौसम विभाग ने आज (18 सितंबर) भी 19 जिलों में भारी बारिश और 22 जिलों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. हालांकि, जल्द ही यह बारिश रुकने की संभावना है.

मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इन जिलों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है, जबकि पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में आज कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बहुत भारी बारिश का अनुमान है.

बारिश का ये सिलसिला कल शुक्रवार को भी जारी रह सकता है. हालांकि, इसके बाद 20 से 23 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं बारिश का बौछारें पड़ने का दौर जारी रह सकता है. अगले पांच दिनों में प्रदेश के मौसम में किसी तरह के बदलाव का अनुमान नहीं है.

