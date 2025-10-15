Madhya Pradeshराज्य

भोपाल में सड़क सुरक्षा की क्रांति, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अमृत कुंभ जैसी योजना से दुर्घटनाओं पर रोक

Amzad Khan15 October 2025 - 1:51 PM
1 minute read
Mohan Yadav Road Safety
मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में सड़क सुरक्षा पर चर्चा करते हुए.

Mohan Yadav Road Safety : भोपाल में आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यशाला के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सड़कें हमारी ज़िंदगी की राहें हैं. उन्होंने बताया कि भविष्य में राजमार्गों के निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन से न सिर्फ दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा, बल्कि जनहानि को कम करने में भी मदद मिलेगी.

आधुनिक तकनीक और नवाचार का समावेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में आधुनिक तकनीक, नवाचार और आईआईटी के अनुभव को शामिल किया गया है. यानी इस काम में हर पहलू का ख्याल रखा गया है. उन्होंने कहा, “दीपावली के मौके पर हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन जान की हिफाज़त करने वाले आप सभी को मैं दिल से सलाम करता हूँ.”

जीयो और जीने दोका मंत्र

डॉ. मोहन यादव ने ज़ोर दिया कि हम “जीयो और जीने दो” के मंत्र पर काम कर रहे हैं. आज के समय में राजमार्ग हमें सौगातें भी दे रहे हैं और चुनौतियाँ भी. ऐसे में ज़रूरी है कि हर कदम सोच-समझ कर उठाया जाए.

अमृत कुंभ का मंथन

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी यह विचार यात्रा, जिसे उन्होंने अमृत कुंभ का मंथन कहा, निश्चित ही फलदायी और असरदार साबित होगी. आज की इस कार्यशाला में हुई चर्चाओं और मंथन से निकले अमृत की वजह से हमारा प्रदेश अब देश के श्रेष्ठ राज्यों में पाँचवें स्थान से बढ़कर प्रथम स्थान की तरफ बढ़ेगा.

सड़क सुरक्षा: सिर्फ नियम नहीं, ज़िंदगी की हिफाज़त

डॉ. मोहन यादव की बातों से साफ़ है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों की बात नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की ज़िंदगी की हिफाज़त करने का पैग़ाम भी है. इस कार्यशाला ने यह संदेश दिया कि अगर हम सोच-समझ कर और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, तो सड़कें हिफाज़त और सुरक्षा की मिसाल बन सकती हैं.

Amzad Khan15 October 2025 - 1:51 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of CM Bhagwant Mann ने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश का किया आह्वान

CM Bhagwant Mann ने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश का किया आह्वान

15 October 2025 - 2:12 PM
Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में किया चौथे दीक्षांत समारोह का धमाकेदार उद्घाटन, गोल्ड मेडलिस्टों को दी विशेष बधाई

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में किया चौथे दीक्षांत समारोह का धमाकेदार उद्घाटन, गोल्ड मेडलिस्टों को दी विशेष बधाई

15 October 2025 - 2:11 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 227वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो हेरोइन समेत 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 227वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो हेरोइन समेत 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

15 October 2025 - 1:51 PM
Photo of ‘जेल की सलाखें उनका ..’ त्योहार में खलल डालने वालो को सीएम योगी का अल्टीमेटम, कर दी बड़ी घोषणा

‘जेल की सलाखें उनका ..’ त्योहार में खलल डालने वालो को सीएम योगी का अल्टीमेटम, कर दी बड़ी घोषणा

15 October 2025 - 1:12 PM
Photo of दीवाली से पहले पंजाब में बड़ी कार्रवाई…एके-47 राइफल, तीन ग्लॉक पिस्तौलें बरामद, तीन व्यक्ति गिरफ्तार

दीवाली से पहले पंजाब में बड़ी कार्रवाई…एके-47 राइफल, तीन ग्लॉक पिस्तौलें बरामद, तीन व्यक्ति गिरफ्तार

15 October 2025 - 1:05 PM
Photo of पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: गरीब बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की बड़ी मदद

पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: गरीब बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की बड़ी मदद

14 October 2025 - 9:34 PM
Photo of पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

14 October 2025 - 8:05 PM
Photo of मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

14 October 2025 - 7:37 PM
Photo of हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया

14 October 2025 - 6:45 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

14 October 2025 - 4:21 PM
Back to top button