Punjab

पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

Ajay Yadav8 September 2025 - 3:29 PM
3 minutes read
Punjab News :
पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में बाढ़ से करीब 1,900 गांव प्रभावित
  • मिल्कफेड ने राहत अभियान शुरू किया
  • दूध संग्रह केंद्रों तक पहुंच बनी रही लगातार
  • पशु चारे के लिए 50 करोड़ की ग्रांट मांगी गई
  • 15,000 खाद्य किट राहत शिविरों में वितरित

Punjab News : पंजाब में हाल के वर्षों की सबसे भयंकर बाढ़ के कारण लगभग 1,900 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 4 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन जलमग्न हो गई है. ऐसे में सहकारिता विभाग ने मिल्कफेड पंजाब (वेरका) और इसके संबद्ध मिल्क यूनियनों के साथ मिलकर लोगों और पशुधन दोनों के लिए अभूतपूर्व राहत एवं पुनर्प्राप्ति अभियान शुरू किया है. सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र अमृतसर, फिरोजपुर, अबोहर, फाजिल्का और जालंधर हैं, जहां लगभग 3.5 लाख लोग आवश्यक वस्तुओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में मिल्कफेड की दोहरी रणनीति

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मिल्कफेड पंजाब ने दोहरी रणनीति शुरू की है. डेयरी किसानों और पशुधन का संरक्षण करते हुए प्रभावित लोगों को दूध और आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना. इस पहल पर वित्तीय आयुक्त सहकारिता सुमेर गुर्जर ने कहा, यह केवल राहत नहीं है यह वेरका के पंजाब के लोगों के साथ रिश्ते की पुन: पुष्टि है. हमारी टीमें किसानों की आजीविका की रक्षा, पशुओं की सुरक्षा और किसी भी परिवार को पोषण से वंचित न रहने देने के लिए मैदान में हैं.

मिल्कफेड ने बाढ़ में नावों से दूध संग्रह जारी रखा

परिवहन मार्ग जलमग्न होने के कारण डेयरी किसान दूध ले जाने में असमर्थ थे, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट में आ गए. इस चुनौती का सामना करते हुए, मिल्कफेड टीमों ने नावों और अस्थायी वाहनों का उपयोग करके बाढ़ प्रभावित गांवों में दूध संग्रह केंद्रों तक पहुँच सुनिश्चित की, जिससे कच्चे दूध की निरंतर खरीद जारी रही. इस असाधारण प्रयास ने किसानों की आमदनी सुरक्षित रखी और आपातकालीन परिस्थितियों में भी पंजाब के दूध आपूर्ति श्रृंखला को चालू रखा.

मिल्कफेड ने पशुओं को प्राथमिकता से मदद दी

मिल्कफेड के एमडी राहुल गुप्ता ने बताया, “जलमग्न शेडों में फंसे हजारों पशुओं को प्राथमिकता से सहायता मिल रही है. संबद्ध मिल्क यूनियनों के समन्वय में मिल्कफेड सब्सिडी दरों पर पशु चारा और चोकर उपलब्ध करा रहा है. इस प्रयास को बढ़ाने के लिए, मिल्कफेड ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से 50 करोड़ रुपये की ग्रांट मांगी है, जो मंजूर होने पर प्रभावित जिलों में मुफ्त पशु चारा वितरण संभव होगा.”

मिल्कफेड ने दूध और डेयरी उत्पाद आपूर्ति शुरू की

मानव राहत कार्यों के तहत, मिल्कफेड जिला प्रशासन के माध्यम से ताजा दूध, स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर और डेयरी व्हिटनर की आपूर्ति कर रहा है. ये आवश्यक वस्तुएं विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं. यह अभियान तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पोषण की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.

मिल्कफेड ने 15,000 खाद्य किट देने का वादा किया

एमडी ने आगे बताया कि डेयरी आपूर्ति के अतिरिक्त, मिल्कफेड और इसके यूनियनों ने फंसे परिवारों के लिए 15,000 खाद्य किट वितरित करने का भी वचन दिया है. यह वितरण वेरका जालंधर, मोहाली और संगरूर डेरियों से शुरू हो चुका है और राहत शिविरों तथा दूर-दराज इलाकों तक निरंतर पहुँचाई जा रही है. सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिल्कफेड पंजाब की कार्रवाई केवल आपातकालीन राहत तक सीमित नहीं है. इस अभूतपूर्व चुनौती के सामने, मिल्कफेड पंजाब और इसके यूनियनों ने न केवल किसानों और पशुधन का समर्थन किया है, बल्कि सुनिश्चित किया है कि कोई भी परिवार आवश्यक वस्तुओं से वंचित न रहे. जैसे-जैसे पंजाब पुनर्प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, वेरका के समन्वित राहत प्रयास सहयोग, सहानुभूति और राष्ट्र को पोषण देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर उभरे हैं.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 September 2025 - 3:29 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of बीमार लेकिन बेहाल जनता के साथ: अस्पताल से बाढ़ राहत पर नजर रख रहे हैं सीएम भगवंत मान

बीमार लेकिन बेहाल जनता के साथ: अस्पताल से बाढ़ राहत पर नजर रख रहे हैं सीएम भगवंत मान

8 September 2025 - 4:23 PM
Photo of पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

8 September 2025 - 3:36 PM
Photo of राज्यसभा सांसद संजय सिंह और लाल चंद कटारूचक ने कठलौर व बमियाल में बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

राज्यसभा सांसद संजय सिंह और लाल चंद कटारूचक ने कठलौर व बमियाल में बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

8 September 2025 - 2:51 PM
Photo of राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा, लोगों को बांटी राहत सामग्री

राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा, लोगों को बांटी राहत सामग्री

8 September 2025 - 2:15 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ का कहर: कैबिनेट मंत्री और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे, हजारों परिवारों को मिली मदद

पंजाब में बाढ़ का कहर: कैबिनेट मंत्री और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे, हजारों परिवारों को मिली मदद

8 September 2025 - 2:05 PM
Photo of राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों ने शिक्षक दिवस पर बाढ़ राहत कोष में दिए 1.25 लाख रुपये

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों ने शिक्षक दिवस पर बाढ़ राहत कोष में दिए 1.25 लाख रुपये

8 September 2025 - 12:47 PM
Photo of पंजाब में स्कूल-कॉलेज फिर से खुले: जानें कब से शुरू होंगी कक्षाएं और किस जिले में रहेंगे बंद

पंजाब में स्कूल-कॉलेज फिर से खुले: जानें कब से शुरू होंगी कक्षाएं और किस जिले में रहेंगे बंद

8 September 2025 - 11:52 AM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ के संकट पर तुरंत और संवेदनशील प्रतिक्रिया दी, केंद्र से जवाबदेही और समर्थन की मांग: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब सरकार ने बाढ़ के संकट पर तुरंत और संवेदनशील प्रतिक्रिया दी, केंद्र से जवाबदेही और समर्थन की मांग: हरपाल सिंह चीमा

7 September 2025 - 9:43 PM
Photo of पठानकोट के दीपित शर्मा बने लेफ्टिनेंट, पासिंग आउट परेड में कुमाऊं रेजीमेंट में हुआ गौरवपूर्ण कमीशन

पठानकोट के दीपित शर्मा बने लेफ्टिनेंट, पासिंग आउट परेड में कुमाऊं रेजीमेंट में हुआ गौरवपूर्ण कमीशन

7 September 2025 - 9:01 PM
Photo of बाढ़ से प्रभावित सड़कों की समीक्षा, मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने दिए मरम्मत के निर्देश

बाढ़ से प्रभावित सड़कों की समीक्षा, मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने दिए मरम्मत के निर्देश

7 September 2025 - 7:20 PM
Back to top button