UP News : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक विवाहिता ने अपने पति की जीभ चाकू से काटकर अलग कर दी है. घटना के बाद घायल युवक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया. फिलहाल युवक बोलने की स्थिति में नहीं है. आज सुबह घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई.

बता दें कि मोदीनगर के संजयपुरी निवासी विपिन 2025 में मेरठ के मलियाना कि रहने वाली ईशा के साथ शादी हुई थी. परिवार में युवक और उसकी पत्नी के अलावा मां गीता देवी हैं. युवक मोदीनगर में एक फैक्ट्री में काम करता है. मां गीता ने बताया कि “सोमवार रात बेटे विपिन की पत्नी ईशा ने खाना बनाया. मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई, जबकि बेटा और उसकी बहू ऊपर के कमरे में थे. इस बीच दोनों में खाना बनाने को लेकर झगड़ा होने लगा. रात करीब 11 बजे के बाद यह विवाद हुआ. इसके बाद ईशा विपिन से लड़ने लगी. मैंने सोचा कि बेटा और बहू हैं आपस में निपट जाएगा. रात के करीब एक बजे पत्नी ने रसोई से चाकू लाकर पति विपिन की जीभ काट दी. जीभ को बेड पर ही फेंक दिया.”

विपिन रोते हुए मां के पास पहुंचा

वही, युवक की मां ने बताया- “विपिन रोते हुए मां के पास पहुंचा, मां ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों को जागया. पहले युवक को मोदीनगर के जीवन अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद डॉक्टरों ने मेरठ के सुभारती रेफर कर दिया. युवक बोल नहीं पा रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद ही कुछ आगे की स्थिति बताई जा सकती है. युवक की कटी हुई जीभ भी परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे.”

मायके पक्ष के एक शख्स को भी पीटा गया

सुबह जब आसपास के लोगों को घटना का पता चला तो मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पड़ोसी वहां पहुंच गए. घटना के बाद विपिन की पत्नी ईशा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था. भीड़ ने उसे बाहर निकालकर जमकर पिटाई की. ईशा के मायके पक्ष के एक शख्स को भी लोगों ने खूब पीटा.

इस मामले में SHO मोदीनगर आनंद प्रकाश का कहना है कि पुलिस शिकायत मिलने पर उसी के आधार पर कार्रवाई करेगी.

