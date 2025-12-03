Uttar Pradesh

कफ सिरप तस्करी में बड़ा खुलासा : आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी की एंट्री

UP News : उत्तर प्रदेश के कफ सिरप कांड में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद जांच और तेज हो गई है. अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भी एंट्री हो गई हैं. आलोक सिंह के पूर्वांचल के दो बाहुबलियों से जुड़े होने के चलते ईडी की टीम मामले पर निगरानी रख रही है.

यूपी एसटीएफ ने कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार है और दुबई में छिपा हुआ है. आरोपियों के पूर्वांचल के दो बाहुबलियों से संबंधों को लेकर भी कई तरह के अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं.

वायरल फुटेज से खुल रहे नए कनेक्शन

कफ सिरप सिंडीकेट के आरोपियों की कई तस्वीरें और वीडियो फुटेज इन बाहुबलियों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. सूत्रों के अनुसार, इन सबूतों के आधार पर ईडी की टीम आरोपियों और बाहुबलियों के संबंधों की जांच में जुट गई है. इसके साथ ही, ईडी ने दोनों बाहुबलियों की संपत्तियों को भी अपने निशाने पर रखा है.

भगोड़ा घोषित सिपाही आलोक सिंह लखनऊ में गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश का कफ सिरप मामला अब सुर्खियों में है. आरोपी और एसटीएफ के सिपाही आलोक सिंह को पहले भगोड़ा घोषित किया गया था. वह खुद सरेंडर करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही एसटीएफ ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया. आलोक ने थोड़े समय में करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली थी. यूपी एसटीएफ अब उसकी संलिप्तता की जांच कर रही है और उसकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी की जा रही है. आलोक वाराणसी के अमित टाटा का करीबी रहा है, जिसकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है.

