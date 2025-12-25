Nanded Mass Suicide : महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक ही परिवार के साभी सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है, जो दिल दहला देने वाली है। परिवार के दो सदस्य जो पति पत्नी हैं, उनके शव घर में चारपाई पर पाए गए हैं। तो वहीं दो जवान भाईयों की डेड बॉडी पर रेलवे ट्रेक पर मिली है। इस दर्दनाक घटना से पूरा गांव सदमे में है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच कर रही है।

ज्वाला मुरार गांव का है मामला

दरअसल, यह घटना नांदेड़ जिले के मदखेड़ तहसील के ज्वाला मुरार गांव की है। जहां गुरुवार सुबह यह दर्दनाक खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक, मृतक में परिवार के मुखिया किसान रमेश सोनाजी लखे (51) उनकी पत्नी राधाबाई लखे (45) उनके उमेश (25) और बजरंग (23) शामिल हैं। रमेश सोनाजी लखे और राधाबाई लखे का शव घर में चारपाई पर मिले तो वहीं दोनों बेटों उमेश और बजरंग के शव रेलवे ट्रेक पर पाए गए हैं।

दर्दनाक हादसे से पूरा गांव सदमे में

इस पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि पूरे परिवार ने यह कदम किस वजह से उठाया है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। वहीं मामले को सुलझाने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना से पूरा गांव सदमे में है।

पूरे मामले में खड़ा हुआ बड़ा सवाल

हालांकि इस बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पूरे परिवार ने आत्महत्या ही की है, तो दो लोगों के शव घर में और 2 लोगों के शव रेलवे ट्रेक पर क्यों मिली? इस सवाल से यह पूरा मामला पुलिस के लिए पेचीदा हो गया है। क्योंकि पुलिस का शक कभी आत्महत्या की ओर जा रहा है तो लाशों का अलग-अलग होना एक नजर में मर्डर की तरफ भी इशारा कर रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वह माता-पिता को मरते नहीं देखना चाहते होंगे, इसलिए किसी सुपरफास्ट ट्रेन के आगे कूद गए होंगे।

ग्रामीणों ने बताई हैरान करने वाली बात

बता दें कि पुलिस की शुरूआती पूछाताछ में ग्रामीणों ने कहा कि लाखे परिवार को मेहनती परिवार था, उनके पास जमीन जरूर कम थी, लेकिन गलत कामों में नहीं थे। हालांकि कम जमीन के चलते परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। लेकिन उन्होंने कभी किसी से अपनी तंगी हालत के बारे में जिक्र नहीं किया था। जिसके कारण वह इतना बड़ा कदम उठा सकें।

