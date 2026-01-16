BMC 2026 Results: महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में अब तक के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है. सभी 29 महानगरपालिकाओं में से 22 में महायुति सबसे आगे चल रही है. इतना ही नहीं, रुझानों में महायुति ने BMC समेत पांच महानगरपालिकाओं में बहुमत पा लिया है. इनमें बीएमसी के अलावा, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड़, नागपुर और शोलापुर का नाम शामिल है.

आपको बता दें कि बीएमसी में बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए और रुझानों में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन महायुति 122 सीटों पर आगे चल रहा है. वहीं, नवी मुंबई में महायुति 98 सीटों पर आगे है. यहां बहुमत के लिए सिर्फ 55 सीटें चाहिए. वहीं, पिंपरी चिंचवड़ के रुझानों में महायुति ने 84 सीटों पर बढ़त बना ली है. यहां बहुमत के लिए 65 सीटों की जरूरत है.

नागपुर–सोलापुर में महायुति को बहुमत

वहीं नागपुर में बहुमत हासिल करने के लिए 76 सीटों की जरूरत है, जबकि रुझानों में महायुति 104 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इनमें अकेले बीजेपी 103 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि शिवसेना को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है. यदि यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, तो नागपुर में महायुति का मेयर बनना तय माना जा रहा है. इसके साथ ही सोलापुर में भी रुझानों के मुताबिक महायुति ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.

रुझानों में बीजेपी सबसे आगे चल रही

अगर हम उन महानगरपालिकाओं की बात करें जहां रुझानों में बीजेपी सबसे आगे चल रही है, तो इसमें मुंबई, नवी मुंबई, नासिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, संभाजीनगर, नागपुर, कोल्हापुर, सोलापुर, अकोला, नांदेड़-वाघाला, सांगली-मिराज-कुपवाड़, जलगांव, धुले, जालना और इचलकरंजी शामिल हैं. वहीं ठाणे, उल्हासनगर और मालेगांव में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है.

