Madhya Pradeshराज्य

मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

Amzad Khan14 October 2025 - 7:37 PM
2 minutes read
Madhya Pradesh Swachhata Vikas
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5वें राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह में शहरों के विकास और स्वच्छता की योजनाओं का उद्घाटन करते हुए

Madhya Pradesh Swachhata Vikas : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5वें राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान और कार्यशाला में कहा कि प्रधानमंत्री जी के पहले कार्यकाल की स्वच्छता पहल ने पूरे देश में नया वातावरण बनाया. आज भारत सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, बल्कि स्वच्छता के मामले में भी दुनिया के बेहतरीन देशों में शामिल हो गया है. भोपाल देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में से एक बन चुकी है. प्रदेश के शहर नगर निगम से मेट्रोपॉलिटन शहर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं. यह बदलाव किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी संभव होगा.

पुरस्कार वितरण और दीपावली की शुभकामनाएं

कार्यशाला में 64 पुरस्कार वितरित किए गए. मुख्यमंत्री ने सभी सफाई मित्रों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर प्रदेश को लगभग 22,000 करोड़ की ऐतिहासिक सौगात भी दी जा रही है. इंदौर, भोपाल, उज्जैन और अन्य जगहों पर मां नर्मदा के जल से खेत सिंचित हो रहे हैं. इसके साथ ही उद्योगों और पीने के पानी की समस्या भी हल हो रही है. नमामि नर्मदे योजना” के तहत 10,000 करोड़ की योजना शुरू की जा रही है.

बड़ी योजनाओं की सौगात

  • अमृत 2.0 योजना से 7,000 करोड़ रुपए
  • मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना से 5,000 करोड़ रुपए
  • आगामी 3 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ की और योजनाएं

सिंहस्थ और विश्व स्तरीय आयोजन

सिंहस्थ का आयोजन केवल इंदौर-उज्जैन संभाग का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है. इंदौर, देवास और बुधनी को नेशनल अवार्ड मिला है. छोटे जिले जैसे मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंदसौर और टीकमगढ़ भी स्वच्छता में शामिल हो गए हैं.

ई-बसें और कचरे के ढेर हटाने की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मिलकर शहरों के बड़े-बड़े कचरे के ढेर खत्म करेंगे. इसके अलावा 900 ई-बसें आने वाली हैं, जो प्रदूषण और स्वच्छता में योगदान देंगी. डॉ. मोहन यादव के इस संबोधन से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश आज साफ-सुथरे और विकसित शहरों की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है. हर योजना और पहल में जनता की भलाई, शहरों की सुंदरता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें : ‘अपने भाई-बहनों की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा’, सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाडली बहना योजना अंतर्गत राशि का अंतरण कार्यक्रम में कहा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan14 October 2025 - 7:37 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

14 October 2025 - 8:05 PM
Photo of हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया

14 October 2025 - 6:45 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

14 October 2025 - 4:21 PM
Photo of पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

14 October 2025 - 3:46 PM
Photo of वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आयोग का सख्त रुख: 14 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आयोग का सख्त रुख: 14 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

14 October 2025 - 3:16 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

14 October 2025 - 2:10 PM
Photo of हरियाणा के किसान बर्बाद, मुआवजा शून्य, AAP ने पंजाब मॉडल दिखा कर बीजेपी सरकार को घेरा

हरियाणा के किसान बर्बाद, मुआवजा शून्य, AAP ने पंजाब मॉडल दिखा कर बीजेपी सरकार को घेरा

13 October 2025 - 9:08 PM
Photo of नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी: दो साल से लापता नेत्रहीन बच्चा सूरज दिल्ली से सकुशल बरामद, परिवार में लौटी खुशियां

नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी: दो साल से लापता नेत्रहीन बच्चा सूरज दिल्ली से सकुशल बरामद, परिवार में लौटी खुशियां

13 October 2025 - 8:50 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का बड़ा वार, 225वें दिन भगवंत मान सरकार ने मचाई धूम, 56 तस्कर गिरफ्तार – अब ड्रग माफिया की शामत

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का बड़ा वार, 225वें दिन भगवंत मान सरकार ने मचाई धूम, 56 तस्कर गिरफ्तार – अब ड्रग माफिया की शामत

13 October 2025 - 7:10 PM
Photo of भगवंत मान की सरकार का रिकॉर्ड तोड़ राहत अभियान: बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों तक पहुंची तुरंत मदद

भगवंत मान की सरकार का रिकॉर्ड तोड़ राहत अभियान: बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों तक पहुंची तुरंत मदद

13 October 2025 - 5:50 PM
Back to top button