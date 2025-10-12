MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत राशि अंतरण कार्यक्रम के दौरान शिव की नगरी में एक के बाद एक विकास योजनाओं की सौगात देकर क्षेत्रवासियों को नई उम्मीद और ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा- “ये शिव की नगरी, शिव का धाम, शिव बनाएंगे सबका काम। अपने भाई-बहनों की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा।”

विकास की झलकियां

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर करीब ₹532 करोड़ की लागत से जुड़ी 39 विकास योजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। इनमें बुनियादी सुविधाओं से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन तक के कार्य शामिल हैं।

चिकित्सा शिक्षा में नया इतिहास

डॉ. यादव ने बताया कि 1956 से 2002 तक राज्य में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि उनकी सरकार में अब तक 32 मेडिकल कॉलेज बनाए जा चुके हैं। केवल पिछले डेढ़ साल में 8 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई।

चीता परियोजना: भारत में पहली बार एशिया के चीते को नया जीवन

मुख्यमंत्री ने गर्व से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों को श्योपुर के जंगलों में बसाया गया, जो न केवल राज्य बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव की बात है।

किसानों को संदेश: जमीन मत बेचो, अब यही क्षेत्र बनेगा अग्रणी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी। किसानों से उन्होंने अपील की कि वे अपनी ज़मीन न बेचें, क्योंकि जल्द ही यह इलाका पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ देगा।

उद्योग और रोजगार

यहां MSME योजना के तहत नई चावल मिल शुरू की जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिलेगा। साथ ही, श्योपुर में ट्रांसपोर्ट नगर और ढोढर में सांदीपनि विद्यालय की भी घोषणा की गई है।

स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय घाटों का विकास किया जाएगा, जिससे पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।

