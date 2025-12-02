Ludhiana Accident : लुधियाना में बेटी की शादी से लौट रहे एक परिवार की इनोवा क्रिस्टा कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में दुल्हन के पिता अशोक नंदा, माता किरण नंदा और चाची रेनू बाला की मौत हो गई। वहीं, दो रिश्तेदार मोहन नंदा और शर्मीली नंदा गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें लुधियाना के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

परिवार का बाइक शोरूम का कारोबार

परिवार सरहिंद में बाइक शोरूम का कारोबार करता है। शादी समारोह लुधियाना के स्टेलोन मनोर पैलेस में आयोजित किया गया था। सोमवार सुबह विदाई के बाद परिवार कार से घर लौट रहा था। अशोक नंदा ने बेटी गजल की शादी जालंधर में तय की थी। शादी समारोह लुधियाना के स्टेलोन मनोर पैलेस में आयोजित किया गया।

अचानक ब्रेक लगने की जानकारी

ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से हादसे की वजह सामने आई है। तेज गति से आ रही इनोवा कार ट्रक से टकरा गई और कई मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे की जानकारी मिलते ही दुल्हन की डोली, जो लाडोवाल टोल प्लाजा पर थी, वापस सरहिंद की ओर मोड़ दी गई। परिवार और अन्य रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तीनों मृतकों का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा।

