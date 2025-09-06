Uttar Pradesh

लखनऊ: एमिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने क्लासमेट को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल, FIR दर्ज

लखनऊ: एमिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने क्लासमेट को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल, FIR दर्ज

  • लखनऊ एमिटी में छात्र की पिटाई वायरल
  • शिखर को क्लासमेट्स ने थप्पड़ मारे
  • शिखर हाल ही में सर्जरी से उभरे थे
  • पिता ने आरोपियों पर शिकायत की
  • वीडियो बनाकर कैंपस में फैलाया

UP News : लखनऊ के एमिटी यूनिवर्सिटी में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छात्र को उसके ही क्लासमेट ने कैंपस में खड़ी कार के अंदर लगभग 20-25 बार थप्पड़ मारे. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 26 अगस्त को विश्वविद्यालय की पार्किंग में हुई. पीड़ित छात्र की पहचान शिखर मुकेश केसरवानी के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त की कार से कैंपस पहुंचा था.

पिता ने आरोपियों पर शिकायत की

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित के पिता ने इस मामले में आयुष यादव, जाह्नवी मिश्रा, मिलाय बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला समेत कुछ छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिखर के पिता ने बताया कि इस घटना का उनके बेटे पर गहरा असर पड़ा है. बीए एलएलबी का छात्र शिखर अब सदमे में है और कॉलेज जाने से डर रहा है, उन्होंने कहा कि जब शिखर पार्किंग में पहुंचा तो कुछ छात्रों ने उसे घेर लिया और बातचीत का बहाना बनाकर गाड़ी में बैठ गए. इसके बाद उन्होंने उसे डराया-धमकाया, गालियां दीं और फिर हमला कर दिया.

वीडियो बनाकर कैंपस में फैलाया

शिखर के पिता ने बताया कि 11 अगस्त को उनके बेटे की लिगामेंट सर्जरी हुई थी और वह लाठी के सहारे चल रहा था. उसी हालत में आरोपी छात्रों में से जाह्नवी मिश्रा और आयुष यादव ने उसे 20-25 बार थप्पड़ मारे और उनके परिवार को गालियां देने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी, उन्होंने आगे कहा कि विवेक सिंह और मिलय बनर्जी ने इस पूरी मारपीट का वीडियो बनाया और कैंपस में फैला दिया.

