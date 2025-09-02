Uttar Pradesh

बाराबंकी यूनिवर्सिटी विवाद में छात्रों पर लाठीचार्ज, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला

Ajay Yadav2 September 2025 - 2:19 PM
1 minute read
Barabanki News :
बाराबंकी यूनिवर्सिटी विवाद में छात्रों पर लाठीचार्ज, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला

फटाफट पढ़ें

  • बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ
  • अखिलेश ने सरकार को घेरा और हमला बोला
  • कांग्रेस ने भी कार्रवाई को निंदनीय बताया
  • सपा सांसद ने पुलिस पर नाराज़गी जताई
  • पुलिस बोली- छात्रों ने की थी तोड़फोड़

Barabanki News : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने श्रीरामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज, सरकार की नाकामी और हताशा की निशानी है.

कांग्रेस ने भी कार्रवाई को निंदनीय बताया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मामले में सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बाराबंकी में बीजेपी समर्थित विद्यार्थी परिषद (ABVP) के छात्रों पर लाठीचार्ज करना बहुत ही निंदनीय है. छात्रों का आवाज उठाना उनका हक है, लेकिन उन पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र का गला घोंटना है. कांग्रेस छात्रों की हक की लड़ाई में उनके साथ है और योगी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए.

सपा सांसद ने पुलिस पर नाराजगी जताई

सपा सांसद आनंद भदौरिया ने भी छात्रों का समर्थन किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि छात्र किसी भी संगठन से जुड़े हों, फिर भी ऐसी पुलिस कार्रवाई बिल्कुल गलत है, उन्होंने इस क्रूर घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि हम सभी छात्र राजनीति से आए हैं. बीजेपी सरकार का रवैया सदैव से ही छात्र विरोधी रहा है.

आरोप है कि बाराबंकी में पुलिस ने ABVP कार्यकर्ताओं व LLB छात्रों को पीटा. इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए. दूसरी ओर पुलिस का बयान है कि छात्रों ने यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की, इसलिए उन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 September 2025 - 2:19 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of यूपी में सक्रिय हुआ मानसून, बारिश और जलभराव के कारण कई जिलों में स्कूल बंद

यूपी में सक्रिय हुआ मानसून, बारिश और जलभराव के कारण कई जिलों में स्कूल बंद

2 September 2025 - 8:43 AM
Photo of यूपी में 13 PCS अधिकारियों के तबादले, जानिए नए पदस्थापना का विवरण

यूपी में 13 PCS अधिकारियों के तबादले, जानिए नए पदस्थापना का विवरण

1 September 2025 - 10:46 PM
Photo of सीएम योगी ने की कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग के कार्यों की समीक्षा, मानवीय दृष्टिकोण पर जोर

सीएम योगी ने की कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग के कार्यों की समीक्षा, मानवीय दृष्टिकोण पर जोर

1 September 2025 - 10:18 PM
Photo of CM योगी ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के स्थान पर नया कानून लागू करने पर दिया जोर, बोले – ‘सरकार का कामकाज में न्यूनतम हस्तक्षेप हो’

CM योगी ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के स्थान पर नया कानून लागू करने पर दिया जोर, बोले – ‘सरकार का कामकाज में न्यूनतम हस्तक्षेप हो’

1 September 2025 - 9:10 PM
Photo of UP: मकान खरीदने के नाम पर महिला से घोखाधड़ी, सीएम आवास के पास आत्महत्या का प्रयास, पुलिसकर्मियों ने बचाया

UP: मकान खरीदने के नाम पर महिला से घोखाधड़ी, सीएम आवास के पास आत्महत्या का प्रयास, पुलिसकर्मियों ने बचाया

1 September 2025 - 3:31 PM
Photo of सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक: जन शिकायतों में लापरवाही पर दी चेतावनी, बाढ़ और PET परीक्षा पर भी चर्चा

सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक: जन शिकायतों में लापरवाही पर दी चेतावनी, बाढ़ और PET परीक्षा पर भी चर्चा

31 August 2025 - 10:05 PM
Photo of ‘विमुक्त जाति दिवस समारोह’ में शामिल हुए सीएम योगी, घुमन्तू जातियों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को किया सम्मानित

‘विमुक्त जाति दिवस समारोह’ में शामिल हुए सीएम योगी, घुमन्तू जातियों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को किया सम्मानित

31 August 2025 - 7:29 PM
Photo of UP: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, आठ IPS अफसरों के तबादले, तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए

UP: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, आठ IPS अफसरों के तबादले, तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए

31 August 2025 - 3:14 PM
Photo of लखनऊ के बेहटा बाजार में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, दो की मौत, कई घायल

लखनऊ के बेहटा बाजार में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, दो की मौत, कई घायल

31 August 2025 - 2:14 PM
Photo of अपर्णा यादव ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की, सांसद अनूप प्रधान ने कड़ी कार्रवाई की मांग

अपर्णा यादव ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की, सांसद अनूप प्रधान ने कड़ी कार्रवाई की मांग

31 August 2025 - 12:19 PM
Back to top button