Barabanki News : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने श्रीरामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज, सरकार की नाकामी और हताशा की निशानी है.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मामले में सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बाराबंकी में बीजेपी समर्थित विद्यार्थी परिषद (ABVP) के छात्रों पर लाठीचार्ज करना बहुत ही निंदनीय है. छात्रों का आवाज उठाना उनका हक है, लेकिन उन पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र का गला घोंटना है. कांग्रेस छात्रों की हक की लड़ाई में उनके साथ है और योगी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए.

सपा सांसद ने पुलिस पर नाराजगी जताई

सपा सांसद आनंद भदौरिया ने भी छात्रों का समर्थन किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि छात्र किसी भी संगठन से जुड़े हों, फिर भी ऐसी पुलिस कार्रवाई बिल्कुल गलत है, उन्होंने इस क्रूर घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि हम सभी छात्र राजनीति से आए हैं. बीजेपी सरकार का रवैया सदैव से ही छात्र विरोधी रहा है.

आरोप है कि बाराबंकी में पुलिस ने ABVP कार्यकर्ताओं व LLB छात्रों को पीटा. इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए. दूसरी ओर पुलिस का बयान है कि छात्रों ने यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की, इसलिए उन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया.

