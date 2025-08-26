बड़ी ख़बर

कटरा के अर्धकुंवारी में लैंडस्लाइड, माता वैष्णो देवी की यात्रा रोकी गई

Avinay Mishra26 August 2025 - 4:43 PM
1 minute read

Katra : जम्मू – कश्मीर में खराब मौसम में खराब मौसम को देखते हुए माता वैष्णों देवी की यात्रा रोकी गई है. कटरा के अर्धकुंवरी में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है. जम्मू के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है. बताते चलें कि सोमवार देर रात से भारी बारिश हो रही है. जिसकी वजह से माता वैष्णों देवी की यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि हिमकोटि रूट सबसे पहले हुआ. मौसम में सुधार न होने की वजह से कुछ घंटों के लिए यात्रा को रोक दिया गया है.

श्राइन बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. स्थिति सामान्य होने पर वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू की जाएगी. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है. साथ ही श्राइन बोर्ड के आधिकारिक माध्यमों से जारी अपडेट का पालन करने का आग्रह किया है.

नदियां उफान पर

आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण रावी नदी का जस्तर बढ़ गया. इस कारण से रावी नदी पर रंजीत सागर बांध के सभी द्वार खोले गए हैं, वहीं निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है. संवेदनशील इलाकों न जाने के लिए कहा जा रहा है.

दरअसल, जम्मू कश्मीर में नदियों का जलस्तर खतरे के निशाना से ऊपर है. चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं. प्रशासन सतर्क मोड पर है. इन जगहों पर एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं.

