करूर रैली में भगदड़ : 39 की मौत, CM एम.के स्टालिन ने जांच और चिकित्सा सहायता के दिए आदेश

  • करूर रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हुई
  • मुख्यमंत्री स्टालिन ने तुरंत जांच के आदेश दिए
  • घायल लोगों को मुफ्त मेडिकल इलाज का निर्देश मिला
  • विजय ने भाषण बीच में रोककर भीड़ को संभाला
  • जांच आयोग गठित कर मृतकों को मुआवजा दिया जाएगा

Rally Stampede : तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख और विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई. अभिनेता से राजनेता बने विजय को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी. भगदड़ मचने के बाद कई लोग बेहोश हो गए और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

करूर भगदड़ की घटना में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है. मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में भर्ती सभी लोगों को अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले.

दूसरे जिलों से बुलाया गया मेडिकल स्टाफ

करूर के डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी ने जानकारी दी कि जिले के सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, और दूसरे जिलों से और मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया है. बालाजी ने कहा कि भगदड़ में घायल लोगों को निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया है. निजी अस्पतालों को किसी भी मरीज से पैसे नहीं मांगने का निर्देश दिया गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर चिंता जताई और तत्काल जांच और मेडिकल मदद के आदेश दिए हैं.

विजय ने भाषण बीच में रोका

भगदड़ की यह घटना उस समय हुई जब विजय करूर में भाषण दे रहे थे. स्थिति बिगड़ते देख उन्होंने अपना भाषण बीच में रोक दिया और कार्यकर्ताओं को पानी की बोतलें दीं. विजय ने भीड़ से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने का आग्रह किया. इस दौरान, रैली में 9 साल की एक बच्ची लापता हो गई, जिसे तलाशने के लिए विजय ने कार्यकर्ताओं से मदद मांगी.

बच्ची के लापता होने और कई लोगों के बेहोश होने की जानकारी मिलते ही पुलिस और रैली आयोजक तुरंत हरकत में आ गए और सुरक्षा व्यवस्था संभालने में जुट गए. रैली स्थल पर मौजूद लोगों के बीच अफरा- तफरी मच गई.

न्यायिक जांच आयोग

करूर भगदड़ की घटना की विस्तृत जांच के लिए सरकार द्वारा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अरुणा जगदीसन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किए जाने की बात सामने आई है.

मुआवजे की घोषणा

मुख्यमंत्री लोक राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि अस्पतालों में इलाज करा रहे प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे.

तमिलनाडु सीएम ने दिए जांच के आदेश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने करूर की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां से आ रही खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं. उन्होंने कहा, ‘मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भीड़ में फंसे और बेहोश होने वाले लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर उनकी मेडिकल मदद की जाए. मैंने इस बारे में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी, मंत्री सुब्रमणियन एमए और जिला कलेक्टर से बात की है.’

