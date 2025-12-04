Bihar News : जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सदन में कम सक्रियता को लेकर निशाना साधा है. बृहस्पतिवार (4 दिसंबर, 2025) को जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि तेजस्वी पहले भी गंभीर नहीं थे, आज भी नहीं हैं और आगे भी गंभीर होने की उम्मीद नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी का ध्यान बिहार की जनता पर नहीं, बल्कि केवल अपने परिवार के हितों पर केंद्रित रहता है.

जेडीयू नेता श्याम रजक ने आगे कहा, “परिवार के लिए जितना करना था वह कर चुके हैं. अब वह ऐशो-आराम में गए हैं. कब आएंगे कब नहीं आएंगे यह उनका काम है.” लैंड फॉर जॉब मामले पर श्याम रजक ने कहा कि यह न्यायालय का मामला है. पुराना मामला है. न्यायालय के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं.

बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन

बता दें कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है. बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था. जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और वाद-विवाद होगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष उचित प्रश्न उठाए, तो सरकार उन सवालों के संतोषजनक और सही जवाब देगी.

लैंड फॉर जॉब मामले पर कोई टिप्पणी नहीं

श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में कम सक्रिय क्यों नजर आ रहे हैं. तो उन्होंने जवाब दिया कि तेजस्वी थोड़े हताश और निराश हैं. जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया. इस लिए स्वाभाविक रूप से वह निराश दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही में उतनी भागीदारी नहीं ले रहे, जितनी अपेक्षित है. लैंड फॉर जॉब मामले पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया. बता दें कि श्याम रजक और श्रवण कुमार के ये बयान सदन में प्रवेश करने से पहले दिए गए.

