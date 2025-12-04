Bihar

जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, सदन में कम सक्रियता को बताया निराशा का संकेत

Ajay Yadav4 December 2025 - 2:49 PM
1 minute read
Bihar News :
जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, सदन में कम सक्रियता को बताया निराशा का संकेत

Bihar News : जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सदन में कम सक्रियता को लेकर निशाना साधा है. बृहस्पतिवार (4 दिसंबर, 2025) को जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि तेजस्वी पहले भी गंभीर नहीं थे, आज भी नहीं हैं और आगे भी गंभीर होने की उम्मीद नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी का ध्यान बिहार की जनता पर नहीं, बल्कि केवल अपने परिवार के हितों पर केंद्रित रहता है.

जेडीयू नेता श्याम रजक ने आगे कहा, “परिवार के लिए जितना करना था वह कर चुके हैं. अब वह ऐशो-आराम में गए हैं. कब आएंगे कब नहीं आएंगे यह उनका काम है.” लैंड फॉर जॉब मामले पर श्याम रजक ने कहा कि यह न्यायालय का मामला है. पुराना मामला है. न्यायालय के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं.

बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन

बता दें कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है. बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था. जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और वाद-विवाद होगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष उचित प्रश्न उठाए, तो सरकार उन सवालों के संतोषजनक और सही जवाब देगी.

लैंड फॉर जॉब मामले पर कोई टिप्पणी नहीं

श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में कम सक्रिय क्यों नजर आ रहे हैं. तो उन्होंने जवाब दिया कि तेजस्वी थोड़े हताश और निराश हैं. जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया. इस लिए स्वाभाविक रूप से वह निराश दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही में उतनी भागीदारी नहीं ले रहे, जितनी अपेक्षित है. लैंड फॉर जॉब मामले पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया. बता दें कि श्याम रजक और श्रवण कुमार के ये बयान सदन में प्रवेश करने से पहले दिए गए.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 December 2025 - 2:49 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

2 December 2025 - 4:47 PM
Photo of बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू : पेपरलेस विधानसभा में विधायकों ने ली शपथ

बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू : पेपरलेस विधानसभा में विधायकों ने ली शपथ

1 December 2025 - 1:22 PM
Photo of मोतिहारी में ट्रक ने बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 5 की मौत, दर्जनों घायल

मोतिहारी में ट्रक ने बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 5 की मौत, दर्जनों घायल

30 November 2025 - 3:54 PM
Photo of डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत जुलूस में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत जुलूस में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

29 November 2025 - 11:32 AM
Photo of मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.56 करोड़ महिलाओं को रोजगार सहायता राशि देने का ऐलान किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.56 करोड़ महिलाओं को रोजगार सहायता राशि देने का ऐलान किया

28 November 2025 - 2:31 PM
Photo of बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूटी ज्वेलरी शॉप, मूकदर्शक बना रहा शॉप मालिक

बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूटी ज्वेलरी शॉप, मूकदर्शक बना रहा शॉप मालिक

27 November 2025 - 5:13 PM
Photo of उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विवाद जारी, परिवारवाद और काउंटिंग एजेंट बनना बना चर्चा का विषय

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विवाद जारी, परिवारवाद और काउंटिंग एजेंट बनना बना चर्चा का विषय

24 November 2025 - 1:06 PM
Photo of दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री बने, तेजप्रताप यादव ने मोदी-नीतीश पर निशाना साधा

दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री बने, तेजप्रताप यादव ने मोदी-नीतीश पर निशाना साधा

24 November 2025 - 12:14 PM
Photo of सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विपक्ष ने उठाए सवाल-सुशासन और कानून-व्यवस्था पर नई बहस

सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विपक्ष ने उठाए सवाल-सुशासन और कानून-व्यवस्था पर नई बहस

24 November 2025 - 8:42 AM
Photo of दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा हुए निशाने पर, प्रशांत किशोर की पार्टी ने जताई आपत्ति

दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा हुए निशाने पर, प्रशांत किशोर की पार्टी ने जताई आपत्ति

23 November 2025 - 3:09 PM
Back to top button