Janshatabdi Express : हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया है। यह घटना आनंदपुर साहिब और नंगल डैम रेलवे सेक्शन के बीच हुई। बताया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन के कोच पर पत्थर फेंके, जिससे ट्रेन के कोच के शीशे टूट गए। हालांकि, इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ।

यात्रियों में डर का माहौल

जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से ऊना की ओर आ रही थी, तभी यह घटना घटी। पथराव की वजह से ट्रेन में बैठे यात्री डर गए। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी रूट पर वंदे भारत ट्रेन पर कई बार पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं, खासकर आनंदपुर साहिब से अंब-अंदौरा रेलवे सेक्शन के बीच।

रेलवे सुरक्षा बल ने किया जागरूक

इस तरह की घटनाओं को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने इस रेलवे सेक्शन में अपनी गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा, रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले प्रवासी परिवारों और उनके बच्चों को जागरूक भी किया गया है। आरपीएफ ने पत्थरबाजी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।

