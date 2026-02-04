Other Statesराष्ट्रीय

दिल्ली से ऊना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, शीशे टूटे, यात्रियों में दहशत

Karan Panchal4 February 2026 - 6:45 PM
1 minute read
Janshatabdi Express
दिल्ली से ऊना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, शीशे टूटे, यात्रियों में दहशत

Janshatabdi Express : हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया है। यह घटना आनंदपुर साहिब और नंगल डैम रेलवे सेक्शन के बीच हुई। बताया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन के कोच पर पत्थर फेंके, जिससे ट्रेन के कोच के शीशे टूट गए। हालांकि, इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ।

यात्रियों में डर का माहौल

जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से ऊना की ओर आ रही थी, तभी यह घटना घटी। पथराव की वजह से ट्रेन में बैठे यात्री डर गए। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी रूट पर वंदे भारत ट्रेन पर कई बार पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं, खासकर आनंदपुर साहिब से अंब-अंदौरा रेलवे सेक्शन के बीच।

रेलवे सुरक्षा बल ने किया जागरूक

इस तरह की घटनाओं को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने इस रेलवे सेक्शन में अपनी गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा, रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले प्रवासी परिवारों और उनके बच्चों को जागरूक भी किया गया है। आरपीएफ ने पत्थरबाजी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 15 दिन में गायब हुए 807 लोग, केजरीवाल ने सरकार पर बोला हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal4 February 2026 - 6:45 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली में 15 दिन में गायब हुए 807 लोग, केजरीवाल ने सरकार पर बोला हमला

दिल्ली में 15 दिन में गायब हुए 807 लोग, केजरीवाल ने सरकार पर बोला हमला

4 February 2026 - 5:46 PM
Photo of PM Modi Malaysia Visit : प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा, US, EU के बाद एक और बड़ी Trade Deal

PM Modi Malaysia Visit : प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा, US, EU के बाद एक और बड़ी Trade Deal

4 February 2026 - 5:23 PM
Photo of Mumbai Airport Incident : मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, Air India और IndiGo के विंग टकराए

Mumbai Airport Incident : मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, Air India और IndiGo के विंग टकराए

4 February 2026 - 2:55 PM
Photo of Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, जैश के दो आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, जैश के दो आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

4 February 2026 - 1:40 PM
Photo of गद्दार vs देश का दुश्मन : राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को कहा ‘गद्दार दोस्त’, गेट पर हुई भिड़ंत

गद्दार vs देश का दुश्मन : राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को कहा ‘गद्दार दोस्त’, गेट पर हुई भिड़ंत

4 February 2026 - 12:09 PM
Photo of Jammu-Kashmir : उधमपुर में जैश का एक आतंकी ढेर, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका

Jammu-Kashmir : उधमपुर में जैश का एक आतंकी ढेर, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका

3 February 2026 - 7:31 PM
Photo of अमेरिका के आगे झुके मोदी, कृषि और तेल दोनों में सरेंडर, देश का स्वाभिमान रखा गिरवी- संजय सिंह

अमेरिका के आगे झुके मोदी, कृषि और तेल दोनों में सरेंडर, देश का स्वाभिमान रखा गिरवी- संजय सिंह

3 February 2026 - 6:35 PM
Photo of India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ये क्या बोले गए शशि थरूर, पारदर्शिता की मांग पर…

India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ये क्या बोले गए शशि थरूर, पारदर्शिता की मांग पर…

3 February 2026 - 5:54 PM
Photo of डोकलाम पर उठे ‘सवाल’ से फिर मचा ‘बवाल’, 8 सांसद निलंबित, राहुल-प्रियंका का प्रदर्शन जारी

डोकलाम पर उठे ‘सवाल’ से फिर मचा ‘बवाल’, 8 सांसद निलंबित, राहुल-प्रियंका का प्रदर्शन जारी

3 February 2026 - 5:43 PM
Photo of दिल्ली To वाराणसी अब 3.5 घंटे में होगा तय, किसानों युवाओं को मिलेंगे अवसर

दिल्ली To वाराणसी अब 3.5 घंटे में होगा तय, किसानों युवाओं को मिलेंगे अवसर

3 February 2026 - 4:38 PM
Back to top button