जम्मू-कश्मीर PDP ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, देश को एकता के मार्ग पर चलने की दी सलाह

Jammu-Kashmir : दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद पूरा देश सदमे में है और मृतकों के लिए शोक मना रहा है. उस घटना में घायल लोगों का इलाज और घटना की जांच अभी भी जारी है. पूरे देश के लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं. इस बीच जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने भी दिल्ली में हुए इस भीषण ब्लास्ट और नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

देश को एकता के मार्ग पर चलना चाहिए – मुफ्ती

दरअसल, इस ब्लास्ट की पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पार्टी के कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे समय में देश को संवाद, सहानुभूति और एकता के मार्ग पर चलना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए और किसी निर्दोष को जांच के बहाने प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए.

“हिंसा मानवता को चोट पंहुचाती है”

PDP ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. बैठक के प्रस्ताव में यह भी याद दिलाया गया कि कोई भी विचारधारा या शिकायत निर्दोष लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती. पार्टी ने कहा कि हिंसा मानवता की चोट पहुँचाती है.

PDP का ईमानदार और निष्पक्ष जांच की मांग

PDP ने पारदर्शी, ईमानदार और निष्पक्ष जांच की मांग की है. पार्टी ने चेतावनी दी कि जांच के नाम पर किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और अतीत के उन दर्दनाक सबकों को दोहराया नहीं जाना चाहिए, जहां बल और दबाव ने केवल अलगाव को गहरा किया.

“युवाओं को कश्मीर के लिए जीना चाहिए”

युवाओं की भूमिका पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, “हमारे युवाओं को कश्मीर के लिए जीना चाहिए. उनके सपने और साहस ही हमारी मातृभूमि की असली ताकत हैं. हमें उन्हें शांतिपूर्ण और समृद्ध कश्मीर बनाने के लिए प्ररित करना चाहिए, न कि राजनीति या किसी विचारधारा के नाम पर अपनी जान गंवाने के लिए.”

PDP ने इन रिपोर्टों पर जताई चिंता

PDP ने उन रिपोर्टों पर भी गहरी चिंता जताई है, जिनमें कहा गया है कि शिक्षित और स्थापित युवा जांच के दायरे में हैं. पार्टी ने इसे चिंताजनक क्षण बताया, जो सामूहिक आत्ममंथन की आवश्यकता को दर्शाता है, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रतिभाशाली युवाओं को निराशा और विनाश की ओर क्यों धकेला जा रहा है.

दिल्ली और नौगाम में ब्लास्ट

गौरतलब है कि 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में मौके पर 9 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं लगभग 25 लोग घायल हो गए थे जिनका इलाज चल रहा है. बाद में मरने वालों की संख्या 13 हो गई. वहीं 15 नवंबर को नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 30 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है.

