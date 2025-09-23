Jalandhar Dalit Abuse Case : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने जालंधर के नज़दीक स्थित गांव जैतेवाली में संत कृष्ण नाथ चहेड़ू और दलित समुदाय के खिलाफ अपशब्द बोलने के मामले को गंभीरता से लिया है. आयोग ने इस संबंध में एसएसपी जालंधर से रिपोर्ट तलब की है. आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी के ध्यान में एक अखबार के माध्यम से आया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने सू मोटो नोटिस लेते हुए पुलिस से जानकारी मांगी है.

एसएसपी को रिपोर्ट पेश करने का आदेश

एसएसपी जालंधर को आदेश दिया गया है कि 25 सितंबर, 2025 तक संबंधित उप कप्तान पुलिस के माध्यम से रिपोर्ट आयोग के पास पेश की जाए. आयोग का कहना है कि इस तरह के मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना और दलित समुदाय की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है.

निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा

आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित अधिकारियों को कानूनी दायित्वों का पालन करते हुए निष्पक्ष और त्वरित रिपोर्ट पेश करनी होगी. यह कदम राज्य में सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस निर्णय से यह संदेश भी जाता है कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग सभी समुदायों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सतर्क और तत्पर है.

