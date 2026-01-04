राष्ट्रीयविदेश

भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, देशवासियों को वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्राएं टालने की सलाह

India Government Advisory

India Government Advisory : वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई के बाद भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राएं टालने की सलाह दी गई है.

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक किसी भी कारण से वेनेजुएला में मौजूद हैं, वे पूरी सावधानी बरतें, अपनी गतिविधियां सीमित रखें और काराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें.

ईमेल आईडी और इमरजेंसी फोन नंबर भी जारी

भारतीय विदेश मंत्रालय ने संपर्क के लिए एक ईमेल आईडी और इमरजेंसी फोन नंबर भी जारी किए हैं. cons.caracas@mea.gov.in ईमेल और +58-412-9584288 (व्हाट्सएप कॉल के लिए भी) के जरिए लोग काराकस स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं.

काराकस में सैन्य ऑपरेशन

वहीं, अमेरिका ने शनिवार रात वेनेजुएला की राजधानी काराकस में सैन्य ऑपरेशन चलाया. इस दौरान अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई. बताया गया है कि इस पूरी कार्रवाई पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव नजर रखी.

सिलिया फ्लोरेस पर आपराधिक आरोप

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने बताया कि न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वेनेजुएला के अपदस्थ नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर आपराधिक आरोप लगाए जाएंगे. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह दंपति जल्द ही अमेरिकी अदालतों में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेगा.

गौरतलब है कि मादुरो पर वर्ष 2020 में न्यूयॉर्क में ‘नार्को-आतंकवाद’ की साजिश के आरोप तय किए गए थे, हालांकि इससे पहले यह जानकारी सामने नहीं आई थी कि उनकी पत्नी भी इन मामलों में अभियुक्त हैं.

ये भी पढ़ें – http://एलन मस्क ने वेनेजुएला के लिए किया बड़ा ऐलान, स्टारलिंक देगा पूरे देश में फ्री इंटरनेट

