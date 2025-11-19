Punjab Crime News : गुरदासपुर में बीती रात एक भयानक घटना सामने आई. PESCO के तहत गुरदासपुर जेल में तैनात एक पूर्व फौजी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और सास की AK-47 से हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली.

जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है. वह पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉरपोरेशन (PESCO) के तहत गुरदासपुर जेल में तैनात था. मंगलवार देर रात वह ड्यूटी के दौरान मिली AK-47 लेकर वहां से फरार हो गया. इस कदम से उसके इरादों पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह इतनी गंभीर हरकत करेगा.

ससुराल में AK-47 से पत्नी और सास की हत्या

जैसे ही गुरप्रीत फरार हुआ, वह सीधे दोरांगला गांव में अपनी ससुराल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी और सास मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि गुरप्रीत और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था. घर पहुंचते ही उसने गुस्से में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों से उसकी पत्नी और सास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वारदात की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले.

पुलिस कार्रवाई में आरोपी ने आत्महत्या की

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके को घेर लिया. जब पुलिस ने गुरप्रीत को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने आत्मसमर्पण करने की बजाय AK-47 से खुद को गोली मार ली. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ था. गुरप्रीत और उसकी पत्नी के रिश्तों में लंबे समय से तनाव था, जो अंतत: हत्या तक पंहुच गया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल AK-47 और सभी कारतूस बरामद कर लिए हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप