Punjab

गुरदासपुर में पूर्व फौजी ने AK-47 से पत्नी और सास की हत्या के बाद खुद की जान ली

Ajay Yadav19 November 2025 - 3:43 PM
1 minute read
Punjab Crime News :
गुरदासपुर में पूर्व फौजी ने AK-47 से पत्नी और सास की हत्या के बाद खुद की जान ली

Punjab Crime News : गुरदासपुर में बीती रात एक भयानक घटना सामने आई. PESCO के तहत गुरदासपुर जेल में तैनात एक पूर्व फौजी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और सास की AK-47 से हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली.

जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है. वह पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉरपोरेशन (PESCO) के तहत गुरदासपुर जेल में तैनात था. मंगलवार देर रात वह ड्यूटी के दौरान मिली AK-47 लेकर वहां से फरार हो गया. इस कदम से उसके इरादों पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह इतनी गंभीर हरकत करेगा.

ससुराल में AK-47 से पत्नी और सास की हत्या

जैसे ही गुरप्रीत फरार हुआ, वह सीधे दोरांगला गांव में अपनी ससुराल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी और सास मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि गुरप्रीत और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था. घर पहुंचते ही उसने गुस्से में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों से उसकी पत्नी और सास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वारदात की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले.

पुलिस कार्रवाई में आरोपी ने आत्महत्या की

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके को घेर लिया. जब पुलिस ने गुरप्रीत को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने आत्मसमर्पण करने की बजाय AK-47 से खुद को गोली मार ली. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ था. गुरप्रीत और उसकी पत्नी के रिश्तों में लंबे समय से तनाव था, जो अंतत: हत्या तक पंहुच गया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल AK-47 और सभी कारतूस बरामद कर लिए हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 November 2025 - 3:43 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वीं शहीदी दिवस पर आयोजित कीर्तन दरबार में केजरीवाल ने कहा, “गुरु साहिब जैसा बलिदान इतिहास में नहीं मिलता”

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वीं शहीदी दिवस पर आयोजित कीर्तन दरबार में केजरीवाल ने कहा, “गुरु साहिब जैसा बलिदान इतिहास में नहीं मिलता”

19 November 2025 - 7:47 AM
Photo of पंजाब कैबिनेट ने ‘नई दिशा’ योजना को दी हरी झंडी, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा फैसला

पंजाब कैबिनेट ने ‘नई दिशा’ योजना को दी हरी झंडी, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा फैसला

18 November 2025 - 4:44 PM
Photo of Punjab News : किराना दुकानदार की गोलियों मारकर हत्या, मांगी गई थी फिरौती

Punjab News : किराना दुकानदार की गोलियों मारकर हत्या, मांगी गई थी फिरौती

18 November 2025 - 4:00 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमित शाह के सामने चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय और नदी जल अधिकार के मुद्दे उठाए

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमित शाह के सामने चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय और नदी जल अधिकार के मुद्दे उठाए

18 November 2025 - 3:21 PM
Photo of तरनतारन, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर और बठिंडा में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन पर लाइट एंड साउंड शोज आयोजित

तरनतारन, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर और बठिंडा में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन पर लाइट एंड साउंड शोज आयोजित

18 November 2025 - 10:37 AM
Photo of धार्मिक तस्वीरों के अनुचित उपयोग पर आयोग सख्त, एसएसपी व प्रताप सिंह बाजवा को नोटिस

धार्मिक तस्वीरों के अनुचित उपयोग पर आयोग सख्त, एसएसपी व प्रताप सिंह बाजवा को नोटिस

18 November 2025 - 10:11 AM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 261वें दिन, 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 1.88 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 261वें दिन, 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 1.88 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

17 November 2025 - 8:18 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने किया वरिष्ठ पत्रकार नलिन आचार्या के निधन पर गहरा शोक व्यक्त

हरजोत सिंह बैंस ने किया वरिष्ठ पत्रकार नलिन आचार्या के निधन पर गहरा शोक व्यक्त

17 November 2025 - 3:44 PM
Photo of मंत्री लालजीत भुल्लर ने विश्व स्मृति दिवस पर की ‘हिट एंड रन मुआवज़ा योजना’ के लिए कार्य-योजना की शुरुआत

मंत्री लालजीत भुल्लर ने विश्व स्मृति दिवस पर की ‘हिट एंड रन मुआवज़ा योजना’ के लिए कार्य-योजना की शुरुआत

17 November 2025 - 2:07 PM
Photo of समाजिक सुरक्षा के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले, सैनिटरी पैड वितरण को 53 करोड़ की मंज़ूरी   

समाजिक सुरक्षा के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले, सैनिटरी पैड वितरण को 53 करोड़ की मंज़ूरी   

17 November 2025 - 1:29 PM
Back to top button