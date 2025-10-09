Delhi NCR

दिल्ली-NCR में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंडक, रात का तापमान 22 डिग्री से नीचे, दिन में हल्की गर्मी बरकरार

Ajay Yadav9 October 2025 - 8:02 AM
2 minutes read
Delhi Weather Update :
फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली-एनसीआर में रात का तापमान 22 से कम
  • पहाड़ी इलाकों से ठंडी हवाएं राजधानी आ रही हैं
  • ठंडी हवाओं का असर कुछ दिन तक रहेगा
  • दिन में साफ मौसम और हल्की गर्मी रहेगी
  • 9 से 14 अक्टूबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं

Delhi Weather Update : दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं ने राजधानी की फिजाओं में हल्की ठंड घोल दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अब दिल्ली-एनसीआर में रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने लगा है. इसका मतलब है कि अब लोगों को शाम ढलते ही हल्की ठंडक का एहसास होने लगेगा.

वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में तापमान तेजी से गिरने लगा है. वहां से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली तक पहुंच रही हैं. इन हवाओं की वजह से राजधानी में सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है.

दिल्ली-एनसीआर में ठंडी हवाओं का असर

मौसम विभाग के अनुसार, ठंडी हवाओं का यह सिलसिला आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा. इसी वजह से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह और देर रात के समय तापमान में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी.

हालांकि दिन के समय ठंड अभी पूरी तरह से महसूस नहीं हो रही है. इस दौरान मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी. मौसम विभाग की माने तो आज, 9 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

दिन में हल्की गर्मी महसूस होती रहेगी

14 अक्टूबर तक दिन का तापमान थोड़ा बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन रात का तापमान गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है. यानी आने वाले दिनों में रातें और ठंडी होंगी जबकि दिन में हल्की गर्मी महसूस होती रहेगी.

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं हैं. इसका अर्थ है कि इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा और हवा में नमी कम होगी. ऐसे में सर्दी धीरे-धीरे बढ़ेगी लेकिन अचानक नहीं.

