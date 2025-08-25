फटाफट पढ़ें

श्रद्धालुओं की ट्रॉली को टक्कर लगी

हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई

कुल 43 लोग इस हादसे में घायल हुए

श्रद्धालु गोगामेड़ी मंदिर की ओर जा रहे थे

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

Road Accident : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. राष्ट्रीय राजमार्ग- 34 पर घटाल गांव के पास, कासगंज से राजस्थान के गोगामेड़ी जा रहे गोगाजी भक्तों से भरे ट्रैक्टर को एक कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी. ट्रॉली में सवार 8 लोगों की मौत हो गई और 43 अन्य घायल हो गए.

बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के अनुसार ट्रैक्टर में 50 से 60 श्रद्धालु सवार थे. ये सभी कासगंज से जाहरवीर (गोगाजी) के दर्शन के लिए गोगामेड़ी राजस्थान जा रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हो गया.

बुलंदशहर के घटाल गांव के पास हादसा हुआ

बुलंदशहर देहात एसपी डॉ. तेजवीर सिंह ने जानकारी दी कि कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफायदपुर गांव से करीब 60 श्रद्धालु रविवार शाम 6 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले स्थित गोगामेडी मंदिर के लिए रवाना हुए थे. यात्रा के दौरान, बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के घटाल गांव के पास ट्रैकर ट्रॉली को पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी.

घायलों को तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया

टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली में सवार कई श्रद्धालु उछलकर सड़क पर जा गिरे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. घायलों को तुरंत सरकारी एंबुलेंस और स्थानीय लोगों की मदद से खुर्जा के कैलाश अस्पताल, मुनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हादसे के बाद घायलों को तीन अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कैलाश अस्पताल में डॉक्टरों ने दो बच्चों समेत छह लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं मुनी सीएचसी में डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित किया.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप