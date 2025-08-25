Uttar Pradeshबड़ी ख़बर

बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, कई घायल

Ajay Yadav25 August 2025 - 7:58 AM
1 minute read
Road Accident :
बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत,

फटाफट पढ़ें

  • श्रद्धालुओं की ट्रॉली को टक्कर लगी
  • हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई
  • कुल 43 लोग इस हादसे में घायल हुए
  • श्रद्धालु गोगामेड़ी मंदिर की ओर जा रहे थे
  • घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

Road Accident : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. राष्ट्रीय राजमार्ग- 34 पर घटाल गांव के पास, कासगंज से राजस्थान के गोगामेड़ी जा रहे गोगाजी भक्तों से भरे ट्रैक्टर को एक कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी. ट्रॉली में सवार 8 लोगों की मौत हो गई और 43 अन्य घायल हो गए.

बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के अनुसार ट्रैक्टर में 50 से 60 श्रद्धालु सवार थे. ये सभी कासगंज से जाहरवीर (गोगाजी) के दर्शन के लिए गोगामेड़ी राजस्थान जा रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हो गया.

बुलंदशहर के घटाल गांव के पास हादसा हुआ

बुलंदशहर देहात एसपी डॉ. तेजवीर सिंह ने जानकारी दी कि कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफायदपुर गांव से करीब 60 श्रद्धालु रविवार शाम 6 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले स्थित गोगामेडी मंदिर के लिए रवाना हुए थे. यात्रा के दौरान, बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के घटाल गांव के पास ट्रैकर ट्रॉली को पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी.

घायलों को तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया

टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली में सवार कई श्रद्धालु उछलकर सड़क पर जा गिरे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. घायलों को तुरंत सरकारी एंबुलेंस और स्थानीय लोगों की मदद से खुर्जा के कैलाश अस्पताल, मुनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हादसे के बाद घायलों को तीन अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कैलाश अस्पताल में डॉक्टरों ने दो बच्चों समेत छह लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं मुनी सीएचसी में डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित किया.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 August 2025 - 7:58 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, 8 साल बाद DMRC ने बढ़ाया किराया

दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, 8 साल बाद DMRC ने बढ़ाया किराया

25 August 2025 - 8:47 AM
Photo of PM – CM को हटाने वाले विधेयक पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है’

PM – CM को हटाने वाले विधेयक पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है’

24 August 2025 - 5:32 PM
Photo of तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह, राहुल गांधी बोले – ‘ये बात मुझ पर भी लागू होती है’

तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह, राहुल गांधी बोले – ‘ये बात मुझ पर भी लागू होती है’

24 August 2025 - 4:52 PM
Photo of ‘ये बात मैं समझ नहीं पा रहा…’, विधायक पूजा पाल के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव

‘ये बात मैं समझ नहीं पा रहा…’, विधायक पूजा पाल के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव

24 August 2025 - 4:16 PM
Photo of आरोपी पति कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश, पुलिस ने पैर में मारी गोली

आरोपी पति कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश, पुलिस ने पैर में मारी गोली

24 August 2025 - 3:22 PM
Photo of चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, लिखा भावुक पोस्ट

चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, लिखा भावुक पोस्ट

24 August 2025 - 2:53 PM
Photo of ‘SIR संस्थागत वोट चोरी करने का तरीका…’, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का हमला

‘SIR संस्थागत वोट चोरी करने का तरीका…’, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का हमला

24 August 2025 - 2:15 PM
Photo of राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हारे और बिहार भी…’ ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को सुनाई खरी-खरी

राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हारे और बिहार भी…’ ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को सुनाई खरी-खरी

24 August 2025 - 11:56 AM
Photo of अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक

अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक

24 August 2025 - 10:31 AM
Photo of मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में कल्याण मण्डपों का किया लोकार्पण, जिले के विकास की कई पहलें

मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में कल्याण मण्डपों का किया लोकार्पण, जिले के विकास की कई पहलें

23 August 2025 - 11:23 PM
Back to top button