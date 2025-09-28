फटाफट पढ़ें

सपा और बीजेपी के बीच होर्डिंग्स का संघर्ष शुरू

लखनऊ में योगी-अखिलेश के पोस्टर लगे सड़क पर

बरेली हिंसा के बाद स्थिति बनी तनावपूर्ण

सपा ने विकास-रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाया

सख्त कार्रवाई और बयानबाजी में तेजी आई

UP News : उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी के बीच होर्डिंग वार शुरू हो गई है. पहले बीजेपी ने चौराहों पर पोस्टर लगाए जिसके बाद सपा भी इसमें कूद गई है. रविवार सुबह से ही राजधानी की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगायी गयी होर्डिंग्स की चर्चा हो रही है. लखनऊ में ‘आई लव योगी आदित्यनाथ’ के बाद ‘आई लव अखिलेश यादव’ और ‘आई लव पीडीए’ की होर्डिंग्स लगाई गई हैं.

बरेली में हिंसा के बाद माहौल बेकाबू

प्रदेश के कानपुर जिले से शुरू हुआ यह विवाद अब लखनऊ, बरेली और देश के कई अन्य हिस्सों तक फैल चुका है. बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए. इसी विवाद के बीच लखनऊ में “आई लव मोहम्मद” की जगह “आई लव योगी आदित्यनाथ” और आई लव बुल्डोजर के पोस्टर लगने लगे. ये पोस्टर शनिवार को बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी द्वारा लगाए गए थे, जो तेजी से वायरल हो गए. इसके जवाब में समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विवेक सिंह यादव ने आई लव अखिलेश यादव का पोस्टर लगवा दिए है.

विकास और रोजगार को लेकर किया जोर

सपा नेता की ओर से लगवाए गए इस पोस्टर में अखिलेश यादव की बड़ी-बड़ी फोटो के साथ आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार की बात लिखी गई है. सपा दफ्तर के बाहर लगा यह पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बरेली हिंसा के बाद स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गई. हिंसा भड़काने से लेकर प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं. इसके बाद बयानबाजी में भी तेजी आ गई है.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप