फटाफट पढ़ें

दिल्ली-NCR में बारिश, जाम हो सकता है

मौसम विभाग ने बारिश से इनकार किया

बारिश से उमस में राहत मिली

मानसून ट्रफ उत्तर खिसका

11-12 अगस्त को तेज बारिश हो सकती है

Delhi NCR Rain : यदि बारिश लंबे समय तक जारी रहती है और सड़कों पर पानी भर जाता है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर अधिक लोगों के बाहर निकलने के कारण यातायात जाम की स्थित उत्पन्न हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है. जबकि ठीक एक दिन पहले मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना से इनकार किया था. विभाग ने कहा था कि केवल हल्की फुहारें होंगी जिससे तापमान सामान्य या उससे नीचे बना रहेगा.

दिल्ली-NCR में बारिश, उमस में राहत

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं हो रही थी. हालांकि, कल रात और आज सुबह बारिश हुई. लेकिन सुबह हुई तेज बारिश से कुछ दिनों से बढ़ी उमस कम होने की उम्मीद है. अगर बारिश कुछ देर लगातार होती है तो इससे मौसम एक बार फिर सुहाना हो सकता है.

#WATCH | Delhi | Heavy rain causes waterlogging at the Panchkuian Marg pic.twitter.com/nldjJHoqhI — ANI (@ANI) August 9, 2025

मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई

हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को हल्की बारिश की संभावना जताई थी. निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, कुछ दिन पहले तक मानसून ट्रफ दिल्ली में बारिश की मुख्य कारण थी, लेकिन ब्रेक-इन-मानसून की वर्तमान स्थिति में यह ट्रफ दिल्ली के उत्तर की ओर खिसक गई है, ऐसे में दिल्ली में अच्छी बारिश की संभावना कम हो गई है. और बारिश ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रह गई है.

ब्रेक मानसून खत्म करने के लिए नया सिस्टम जरूरी

ब्रेक मानसून की स्थिति को समाप्त करने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित होना जरूरी है. ऐसे सिस्टम बनने पर ही दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य मानसून गतिविधियां फिर से शुरू हो पाती है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 11-12 अगस्त 2025 को उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है, जो अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर पूर्वी हिस्सों से अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करेगा.

अगले हफ्ते तेज बारिश होने की संभावना

इस सिस्टम की आगे की गति के साथ हवाओं के पैटर्न में बदलाव आएगा और मानसून ट्रफ दक्षिण की ओर खिसक जाएगी. इसके परिणामस्वरूप देशभर में ब्रेक मानसून की स्थिति समाप्त होगी और दिल्ली-एनसीआर में भी सामान्य बारिश फिर से शुरू हो जाएगी. अगले हफ्ते के मध्य से बारिश तेज होने की संभावना है. तब तक सप्ताह भर में एक या दो बार हल्की बारिश होगी.

