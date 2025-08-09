Delhi NCRमौसम

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, उमस से राहत, अगले हफ्ते और तेज बारिश की संभावना

Ajay Yadav9 August 2025 - 7:47 AM
2 minutes read
Delhi NCR Rain :
दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, उमस से राहत, अगले हफ्ते और तेज बारिश की संभावना

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली-NCR में बारिश, जाम हो सकता है
  • मौसम विभाग ने बारिश से इनकार किया
  • बारिश से उमस में राहत मिली
  • मानसून ट्रफ उत्तर खिसका
  • 11-12 अगस्त को तेज बारिश हो सकती है

Delhi NCR Rain : यदि बारिश लंबे समय तक जारी रहती है और सड़कों पर पानी भर जाता है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर अधिक लोगों के बाहर निकलने के कारण यातायात जाम की स्थित उत्पन्न हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है. जबकि ठीक एक दिन पहले मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना से इनकार किया था. विभाग ने कहा था कि केवल हल्की फुहारें होंगी जिससे तापमान सामान्य या उससे नीचे बना रहेगा.

दिल्ली-NCR में बारिश, उमस में राहत

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं हो रही थी. हालांकि, कल रात और आज सुबह बारिश हुई. लेकिन सुबह हुई तेज बारिश से कुछ दिनों से बढ़ी उमस कम होने की उम्मीद है. अगर बारिश कुछ देर लगातार होती है तो इससे मौसम एक बार फिर सुहाना हो सकता है.

मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई

हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को हल्की बारिश की संभावना जताई थी. निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, कुछ दिन पहले तक मानसून ट्रफ दिल्ली में बारिश की मुख्य कारण थी, लेकिन ब्रेक-इन-मानसून की वर्तमान स्थिति में यह ट्रफ दिल्ली के उत्तर की ओर खिसक गई है, ऐसे में दिल्ली में अच्छी बारिश की संभावना कम हो गई है. और बारिश ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रह गई है.

ब्रेक मानसून खत्म करने के लिए नया सिस्टम जरूरी

ब्रेक मानसून की स्थिति को समाप्त करने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित होना जरूरी है. ऐसे सिस्टम बनने पर ही दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य मानसून गतिविधियां फिर से शुरू हो पाती है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 11-12 अगस्त 2025 को उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है, जो अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर पूर्वी हिस्सों से अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करेगा.

अगले हफ्ते तेज बारिश होने की संभावना

इस सिस्टम की आगे की गति के साथ हवाओं के पैटर्न में बदलाव आएगा और मानसून ट्रफ दक्षिण की ओर खिसक जाएगी. इसके परिणामस्वरूप देशभर में ब्रेक मानसून की स्थिति समाप्त होगी और दिल्ली-एनसीआर में भी सामान्य बारिश फिर से शुरू हो जाएगी. अगले हफ्ते के मध्य से बारिश तेज होने की संभावना है. तब तक सप्ताह भर में एक या दो बार हल्की बारिश होगी.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 August 2025 - 7:47 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Delhi: फीस बढ़ोतरी पर फिर घमासान, AAP बोली- जनता की राय जरूरी

Delhi: फीस बढ़ोतरी पर फिर घमासान, AAP बोली- जनता की राय जरूरी

8 August 2025 - 8:52 PM
Photo of आम आदमी पार्टी का आरोप: दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट में हुआ फर्जीवाड़ा

आम आदमी पार्टी का आरोप: दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट में हुआ फर्जीवाड़ा

8 August 2025 - 8:20 PM
Photo of यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

8 August 2025 - 8:55 AM
Photo of SSC परीक्षाओं में धांधली? सिसोदिया बोले- यह घोटाला नहीं तो क्या है

SSC परीक्षाओं में धांधली? सिसोदिया बोले- यह घोटाला नहीं तो क्या है

7 August 2025 - 9:35 PM
Photo of आतिशी का संसद में केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली के साथ टैक्स बंटवारे में भेदभाव का लगाया आरोप

आतिशी का संसद में केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली के साथ टैक्स बंटवारे में भेदभाव का लगाया आरोप

7 August 2025 - 8:56 PM
Photo of अफसरों के फोन न उठाने पर भड़के संजीव झा, सदन में उठाया मुद्दा

अफसरों के फोन न उठाने पर भड़के संजीव झा, सदन में उठाया मुद्दा

7 August 2025 - 6:57 PM
Photo of राहुल गांधी का बड़ा आरोप, महाराष्ट्र-हरियाणा चुनावों में वोटों की चोरी, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

राहुल गांधी का बड़ा आरोप, महाराष्ट्र-हरियाणा चुनावों में वोटों की चोरी, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

7 August 2025 - 2:52 PM
Photo of स्कूल फीस बिल: AAP का BJP पर आरोप, पैरेंट्स के अधिकार छीने, माफिया को संरक्षण दिया

स्कूल फीस बिल: AAP का BJP पर आरोप, पैरेंट्स के अधिकार छीने, माफिया को संरक्षण दिया

6 August 2025 - 8:33 PM
Photo of धर्मेंद्र प्रधान की ‘अर्थी’ निकाल छात्रों ने फूंका पुतला – SSC घोटाले पर फूटा गुस्सा, AAP छात्र विंग ने दी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी!

धर्मेंद्र प्रधान की ‘अर्थी’ निकाल छात्रों ने फूंका पुतला – SSC घोटाले पर फूटा गुस्सा, AAP छात्र विंग ने दी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी!

6 August 2025 - 3:51 PM
Photo of स्कूल फीस बिल पर AAP का BJP पर हमला: आतिशी और मनीष सिसोदिया ने खोली पोल

स्कूल फीस बिल पर AAP का BJP पर हमला: आतिशी और मनीष सिसोदिया ने खोली पोल

5 August 2025 - 9:48 PM
Back to top button