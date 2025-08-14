Delhi NCRमौसम

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट और मौसम हुआ सुहावना

Ajay Yadav14 August 2025 - 8:04 AM
2 minutes read
फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी, तापमान गिरा
  • गर्मी और उमस से मिली राहत
  • बारिश 17 अगस्त तक चलने की संभावना
  • अधिकतम तापमान 30°C से 34°C के बीच
  • बुधवार को तापमान 35°C, AQI मध्यम रहा

Delhi Weather : दिल्ली-एनसीआर में 14 अगस्त यानी आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है. घने बादलों और हल्की से मध्यम बारिश के बीच तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश 17 अगस्त तक जारी रह सकती है.

गर्मी और उमस से बेहाल दिल्ली-एनसीआर को 14 अगस्त की सुबह बारिश ने राहत पहुंचाई है. स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. सुबह-सुबह घने बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत की उम्मीद है.

तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहावना

सुबह होते ही आसमान में काले बादल छा गए और बारिश के चलते कई इलाकों में दिन में भी रात जैसा नजारा देखने को मिला. तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली.

14 अगस्त की सुबह पांच बजे से ही बारिश शुरू हुई, जो अभी भी रुक-रुककर जारी है. दिल्ली से नोएडा तक हुई हल्की बारिश ने तापमान 24°C–26°C तक पहुंचा दिया है. हवा की रफ्तार 5 से 13 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. आज अधिकतम तापमान 30°C से 34°C के बीच रहने की संभावना है.

दिनभर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, दिनभर हल्की से मध्यम बारिश होगी और शाम तक इसकी तीव्रता बढ़ सकती है. नमी का स्तर 68%–85% के बीच रहेगा, जिससे उमस में कमी आने की संभावना है. बीते बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.8°C अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 26.8°C दर्ज हुआ. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुबह साढ़े आठ बजे नमी 74% और शाम साढ़े पांच बजे 63% रहा. वहीं, शाम चार बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)120 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है.

