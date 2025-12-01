फटाफट पढ़ें:

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वैश्विक गीता पाठ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. कार्यक्रम में 21 हजार विद्यार्थियों ने भाग लिया और गीता के श्लोकों का सामूहिक उच्चारण किया. इसी कार्यक्रम में बाबा रामदेव और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी उपस्थित रहे. धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से श्री कृष्ण जी ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का उपदेश दिया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया.

आज कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर 21 हजार बच्चों ने गीता का वैश्विक पाठ किया. इस पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी बताए गए. गीता के वेदों और उपनिषदों के मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से पैदा होने वाली तरंगों से प्राणियों को नई ऊर्जा मिलती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही गीता का उपदेश वैश्विक स्तर तक पहुंचाना संभव हुआ.

प्रधानमंत्री का स्पेशल शो और योग दिवस उल्लेख

वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है. इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में महाभारत अनुभव केंद्र में महाभारत को दर्शाने वाले स्पेशल शो का विशेष उल्लेख किया, उन्होंने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को उनके मार्गदर्शन में मनाया जाता है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो लोग गीता का पाठ करते हैं, वे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि गीता का हर श्लोक हमें जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है और इसका संदेश न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है.

