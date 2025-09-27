Punjabराज्य

PM मोदी को संत सीचेवाल का बड़ा पत्र: क्या बगदाद में फिर बनेगा गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक स्थल?

Amzad Khan27 September 2025 - 2:17 PM
Guru Nanak Baghdad reconstruction
बगदाद में गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक स्थल, जिसके पुनर्निर्माण की मांग संत सीचेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की.

Guru Nanak Baghdad reconstruction : राज्यसभा सदस्य और पर्यावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इराक के बगदाद में स्थित गुरु नानक देव जी के ऐतिहासिक स्थल के पुनर्निर्माण की मांग की है.  संत सीचेवाल ने अपने पत्र में लिखा कि सन् 1511 ईस्वी में उदासियों के दौरान गुरु नानक देव जी इराक के बगदाद शहर गए थे.  द्वितीय विश्व युद्ध और अमेरिका-इराक युद्ध के दौरान इस पवित्र स्थल को भारी नुकसान पहुँचा था.

श्रद्धालुओं की आस्था और अपील

संत सीचेवाल ने कहा कि दुनियाभर में गुरु नानक नाम लेवा संगतें रहती हैं. उनकी आस्था है कि गुरु साहिब का यह पवित्र स्थल पुनः अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो. उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे इराक के सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खमेनी से संपर्क कर पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करवाएं.

गौरतलब है कि 23 जनवरी 1990 को इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने सिख धर्म के नेताओं से मुलाकात के बाद इस गुरुघर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी थी.

सिख समाज की चिंता

पत्रकारों से बातचीत करते हुए संत सीचेवाल ने बताया कि इराक में रहने वाले सिख भाईचारे ने उनसे संपर्क कर यह मांग रखी है. उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने उदासियों के दौरान आपसी भाईचारे और शांति का संदेश दिया था, और उसी मार्ग पर चलकर ही पूरी दुनिया में अमन-शांति स्थापित हो सकती है.

स्थानीय सिख युवाओं की आवाज

इराक में रहने वाले सिख नौजवान सुखपाल सिंह और रशपाल सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक स्थल अब अपने मूल स्वरूप में नहीं है.  उन्होंने कहा कि इराक में सिखों को धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.  लंबे समय से सिख समाज इस स्थल के पुनर्निर्माण के लिए दुनियाभर के धार्मिक नेताओं से अपील करता आ रहा है.

