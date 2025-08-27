Uttar Pradeshराज्य

सिर्फ 7 साल के बच्चे की जुबानी में खुला सच: कैसे ससुराल वालों ने निक्की को जिंदा जलाकर मौत के मुंह में धकेला

ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या की दुखद घटना

Greater Noida Nikki Dowry Murder : ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसा सनसनीखेज़ मामला सामने आया है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए. सिर्फ 7 साल के मासूम बच्चे की जुबानी में उजागर हुआ वह दर्दनाक सच, जिसने दिखा दिया कि ससुराल के भीतर कितनी क्रूरता हो सकती है. बच्चे ने सीधे कहा, “पापा ने पहले मम्मा पर कुछ डाला, फिर चांटा मारा और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी.” गांव सिरसा में हुई यह घटना न सिर्फ दिल को झकझोर देती है, बल्कि पाठकों को कहानी के हर पल तक बांधे रखने पर मजबूर कर देती है.

दहेज न मिलने पर ससुराल की बढ़ती मांग और प्रताड़ना

पुलिस ने आरोपी पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में निक्की की बहन कंचन ने सास दया और पति समेत चार लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है. निक्की और उसकी बहन की शादी दिसंबर 2016 में बिना दहेज के हुई थी. शादी में स्कॉर्पियो कार और अन्य सामान दिया गया, लेकिन ससुराल वालों ने शादी के बाद भी 35 लाख रुपये की दहेज मांग शुरू कर दी. अतिरिक्त कार देने के बावजूद उनकी मांगें खत्म नहीं हुईं. भिकारी सिंह ने बताया कि उनकी बेटियों के साथ मारपीट और प्रताड़ना होती रही.

सास और पति ने मिलकर किया भयानक हमला

कंचन ने पुलिस को बताया कि गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे उसकी सास दया ने अपने बेटे विपिन के साथ मिलकर निक्की पर जघन्य हमला किया. दया ने ज्वलनशील पदार्थ लिया और विपिन को दिया, जिसने यह पदार्थ निक्की पर डालकर आग लगा दी. इस दौरान निक्की बेहोश हो गई. कंचन के विरोध करने पर उसके साथ भी मारपीट की गई.

गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने के बाद निक्की की मौत

पड़ोसियों की मदद से गंभीर हालत में निक्की को फोर्टिस अस्पताल, ग्रेटर नोएडा ले जाया गया. हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. यह मामला न सिर्फ दहेज प्रथा के खिलाफ चेतावनी है, बल्कि घर के अंदर महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की मानसिक सुरक्षा के महत्व को भी उजागर करता है. पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और सभी आरोपी कानून के कठोर प्रावधानों के तहत सजा भुगतेंगे.

